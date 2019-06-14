أسطورة ألمانيا: رونالدو يريد جيمس روديجيز في يوفنتوس

قال لوثار ماتيوس أسطورة ألمانيا ولاعب بايرن ميونيخ السابق إن كريسيتيانو رونالدو يريد انضمام جيمس روديجيز إلى يوفنتوس الإيطالي.

وظهرت بعض التقارير تفيد أن نابولي الإيطالي أبرز المهتمين بالحصول على خدمات صانع ألعاب كولومبيا.

ورفض بايرن ميونيخ التعاقد بشكل رسمي مع جيمس ليعود مجددا لصفوف ريال مدريد بعد انتهاء فترة إعارته التي امتدت لموسمين.

لوثار ماتيوس تحدث لصحيفة "آس" الإسبانية قائلا: "لقد تحدثت مع جيمس منذ أسبوعين خلال احتفالات بايرن ميونيخ باللألقاب".

وواصل "كريستيانو قال أنه يود رؤيته في يوفنتوس، أنا أفهم لماذا لأن جيمس سيصنع الأهداف لرونالدو وكلاهما سيتألق".

وتجاور جيمس مع رونالدو في ريال مدريد في الفترة بين 2014 و2017، وحققا خلالهما الفوز بلقب الدوري الإسباني ولقبي دوري أبطال أوروبا.

ولم يدخل يوفنتوس في صراع الصفقات الصيفية حتى الآن في انتظار الإعلان الرسمي لتعيين المدير الفني والمتوقع أن يكون الإيطالي ماوريسيو ساري.

صانع ألعاب كولومبيا الذي يستعد لخوض غمار نهائيات كوبا أمريكا 2019 سجل 15 هدفا وصنع 20 في 67 مباراة خلال موسمين مع البافاري.