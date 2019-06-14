الودية الأخيرة قبل أمم إفريقيا.. طرح تذاكر لقاء مصر وغينيا

الجمعة، 14 يونيو 2019 - 21:06

كتب : FilGoal

أحمد المحمدي - مصر - تنزانيا

طرح اتحاد الكرة المصري تذاكر لقاء منتخبنا الوطني الودي أمام غينيا في آخر الاستعدادات قبل انطلاق بطولة أمم إفريقيا 2019.

ويلعب منتخب مصر أمام منتخب غينيا يوم الأحد المقبل في التاسعة مساءً على ملعب برج العرب.

وصرح عامر حسين رئيس منطقة الإسكندرية المكلفة بتنظيم المباراة بموافقة الجهات الأمنية على حضور 30 ألفا للقاء مصر وغينيا.

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سعر التذكرة الموحدة = 40 جنيها، بينما سعر تذكر الدرجة الأولى = 120 جنيه.

وستتواجد التذاكر في ثلاثة مراكز توزيع في ناديي الأوليمبي والجياد وميدان المطار في برج العرب.

منتخب مصر سيواجه منتخب زيمبابوي في الـ 21 من شهر يونيو المقبل في العاشرة مساءً في افتتاح أمم إفريقيا.

الجولة الثانية، سيلعب منتخب مصر أمام الكونغو الديمقراطية في الـ 26 من نفس الشهر في العاشرة مساءً.

ويختتم منتخب مصر مشواره في المجموعات بمواجهة منتخب أوغندا في الـ 30 من شهر يونيو في التاسعة مساءً.

وتقام مباريات المجموعة الأولى في استاد القاهرة.

FilGoal.com يختبر معلوماتك عن منتخب مصر، فهل تتذكر مسجلي أهداف المنتخب في أمم إفريقيا 2017؟

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