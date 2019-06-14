استعدادات أمم إفريقيا - بالفيديو.. التعادل الإيجابي يحسم الظهور الودي الأخير للكاميرون أمام مالي

الجمعة، 14 يونيو 2019 - 20:51

كتب : إسلام أحمد

الكاميرون

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نتيجة المباراة الودية بين الكاميرون ومالي التي أقيمت في قطر.

المباراة أقيمت على ملعب سعود بن عبد الرحمن في إطار الاستعدادات لخوض نهائيات كأس الإمم الأفريقية مصر 2019.

يوسف كونيه تقدم للنسور المالية بهدف من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 22 بعد مجهود فردي.

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رد الأسود الكاميرونية جاء في الدقيقة الثانية من الوقت البديل للشوط الأول برأسية من كارل توكو إيمكبي الذي تلقى عرضية من كيلنتون نجي أودعها الشباك.

كلارنس سيدورف المدير الفني الهولندي أجرى 5 تغييرات في الدقيقة 63 بهدف تجربة أكبر عدد من اللاعبين.

ضغط حامل اللقب الإفريقي على دفاع مالي تواصل دون النجاح في هز الشباك مجددا.

مالي تقع في المجموعة الرابعة رفقة تونس وموريتانيا وأنجولا، فيما تتواجد الكاميرون بالمجموعة الخامسة مع غانا وبنين وغينيا بيساو.

وتتبقى مباراة ودية لمنتخب مالي أمام الجزائر في قطر في السادس عشر من يونيو المقبل، في آخر الاستعدادت للبطولة الإفريقية.

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