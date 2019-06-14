رسميا - ليوناردو يعود إلى باريس سان جيرمان

الجمعة، 14 يونيو 2019 - 20:10

كتب : إسلام أحمد

ليوناردو - من الموقع الرسمي لميلان

أعلن باريس سان جيرمان الفرنسي تولي البرازيلي ليوناردو منصب المدير الرياضي للنادي.

ليوناردو سبق له أن تولي المهمة سابقا للنادي الباريسي في الفترة بين 2011 و2013.

ورحل ليوناردو عن مقعد المدير الرياضي في ميلان بعد عام واحد من تولي المسؤولية رفقة الإدارة الجديدة للروسونيري.

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وساهم ليونادو في إبرام عديد الصفقات للنادي الباريسي خلال العامين الذي تولي فيهما مهمة المدير الرياضي من أبرزها الفرنسي جيريمي مينيز والأرجنتيني خافيير باستوري والعديد.

وقال ليوناردو عقب التوقيع في تصريحات أبرزها موقع النادي: "أنا متحمس للغاية لرؤية باريس سان جيرمان مجددا لقد آثر هذا النادي كثيرا في مسيرتي الكروية وفي حياتي ببساطة".

وتابع البرازيلي "لقد كانت لدي مشاعر كبيرة هنا كلاعب في التسعينيات، ومؤخرا كمدير رياضي إلى جانب الرئيس ناصر الخليفي، عندما عدت إلى النادي في عام 2011".

وأتم "اليوم أعود إلى باريس بحماس كبير ولدي الطاقة لأكون جزءا من هذا النادي الجديد الذي أكن له احتراما عميقا".

وسبق لليوناردو أن تولي منصب المدير الرياضي في ميلان سابقا بين 2003 و2009، ثم درب أندية ميلان وإنتر وأنطالياسبور التركي، ليعود للمناصب الإدارية مجددا.

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