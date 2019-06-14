طبيب المغرب: حمد الله أخبرني بأنه لا يشعر بالراحة في المعسكر.. وتخلف عن موعد الكشف الطبي

كشف عبد الرزاق هيفتي طبيب منتخب المغرب كواليس مغادرة عبد الرزاق حمد الله هداف النصر السعودي لمعسكر منتخب بلاده.

هيرفي رينار المدير الفني لمنتخب المغرب قرر ضم عبد الكريم باعدي لاعب حسنية أغادير بدلا من عبد الرزاق حمد الله "الذي غادر المعسكر بسبب غضبه من طريقة تعامل اللاعبين معه". (طالع التفاصيل)

وقال طبيب المغرب: "عبد الرزاق حمد الله تحدث معي قبل مغادرته المعسكر وأخبرني بأنه لا يشعر بالارتياح في المعسكر".

وأضاف في تصريحاته الإذاعية مع (راديو مارس) المغربي "حمد الله أخبرني بأنه لا يشعر بالراحة وأنه لن يكون في مقدروه تقديم الإضافة للمنتخب".

وتابع "توقعت أن الآلام التي عان منها مؤخرا هي سبب شعوره بذلك، ومن هنا اتفقت معه على الخضوع لفحوصات طبية دقيقة".

وأكمل حديثه قائلا: "اتفقنا اليوم الجمعة على خضوعه لفحوصات طبية، ولكنه تخلف عن الموعد".

وأتم "حمد الله لم يأت في الموعد المحدد ليخضع للكشف الطبي".

قبل أيام من بداية مشوار كأس الأمم الإفريقية، خسر المنتخب المغربي من نظيره الجامبي 1-0.

منتخب جامبيا فاز بفضل هدف من موسى بارو في الدقيقة 26، بعد تسديدة غيرت اتجاهها بعد لمس المهدي بن عطية للكرة.

وشارك مهاجم الزمالك خالد بوطيب في الشوط الأول من المباراة.

وأهدر فيصل فجر ركلة جزاء قرب انتهاء المباراة، والتي رغب حمد الله مهاجم النصر السعودي في تسديدها، ليخسر المنتخب المغربي المواجهة الودية التي أقيمت في مراكش.

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المنتخب المغربي يتواجد في المجموعة الرابعة رفقة منتخبات كوت ديفوار وجنوب إفريقيا وناميبيا.

ويبدأ مشوار المنتخب المغربي بمواجهة ناميبيا في الـ 23 من شهر يونيو، ثم يلعب أمام كوت ديفوار، ويختتم دور المجموعات بمواجهة جنوب إفريقيا. (تعرف على كل مواعيد مباريات أمم إفريقيا)

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