الإسماعيلي يشكل لجنة فنية لـ"اختيار أفضل العناصر" من لاعبي أمم إفريقيا

قرر المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادي الإسماعيلي، المشرف العام على قطاع الكرة، تشكيل لجنة فنية لمتابعة مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وتضم اللجنة كل من إسماعيل حفنى، عادل أبو جريشة، طارق زين، أبو طالب العيسوى، أشرف خضر، أحمد قناوى، عاطف عبد العزيز، أحمد فكرى الصغير، محمد محسن أبو جريشة، غريب فتحى، إسلام كاظم.

بالإضافة إلى محمود جابر، وصبرى المنياوى، وعطية صابر أعضاء الجهاز الفني الحالي للفريق الساحلي.