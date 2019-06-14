الإسماعيلي يشكل لجنة فنية لـ"اختيار أفضل العناصر" من لاعبي أمم إفريقيا
الجمعة، 14 يونيو 2019 - 17:04
كتب : ياسر الشريف
قرر المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادي الإسماعيلي، المشرف العام على قطاع الكرة، تشكيل لجنة فنية لمتابعة مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية.
وتضم اللجنة كل من إسماعيل حفنى، عادل أبو جريشة، طارق زين، أبو طالب العيسوى، أشرف خضر، أحمد قناوى، عاطف عبد العزيز، أحمد فكرى الصغير، محمد محسن أبو جريشة، غريب فتحى، إسلام كاظم.
بالإضافة إلى محمود جابر، وصبرى المنياوى، وعطية صابر أعضاء الجهاز الفني الحالي للفريق الساحلي.
وسيكون هدف اللجنة، حسبما أشار بيان صحفي، اختيار أفضل العناصر المتاحة للانضمام للنادي الإسماعيلي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين دوليين لتدعيم صفوفه.
الإسماعيلي يحتل المركز السابع بجدول ترتيب الدوري المصري ويتبقى له مباراة واحدة فقط مؤجلة أمام الزمالك.
وتولى محمود جابر المدير الفني الحالي لـ الإسماعيلي المهمة بشكل مؤقت لحين نهاية الموسم، وذلك بعد رحيل سيدومير يانيفسكي.
ويبدأ الفريق فترة إعداده للموسم الجديد يوم السبت المقبل، وذلك حسبما علمFilGoal.com من مصدر في النادي.
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