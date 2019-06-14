خاص وكيله لـ في الجول: معروف يوسف سيعود للزمالك "المتمسك به".. ونملك عرضين

الجمعة، 14 يونيو 2019 - 15:00

كتب : أحمد شوقي

معروف يوسف

سيعود معروف يوسف لاعب الزمالك المعار إلى الشرطة العراقي لصفوف ناديه من جديد الشهر المقبل، ولكنه مستقبله لم يحسم بعد مع الفريق الأبيض.

وقال أسامة فرحات وكيل اللاعب لـFilGoal.com: "معروف سيعود للزمالك منتصف الشهر المقبل (يوليو) لتحديد موقفه".

وأضاف "نملك عرضا من الدوري السعودي بجانب رغبة الشرطة العراقي في تجديد إعارته. عرض الكويت الكويتي توقف بشكل نهائي".

أخبار متعلقة

خبر في الجول - الزمالك يتلقى عرضا من العربي الكويتي لضم كابوريا الإنتاج الحربي يُعلنها: أتممنا الاتفاق مع لاعب نهضة بركان.. فاوضناه بعد لقاء الزمالك جلسة بين أمير مرتضى وخالد جلال لوضع خطة إعداد الموسم الجديد في الزمالك مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: مدبولي يرغب في البقاء مع الزمالك رغم "حديث الوكلاء"

وأشار "كل شيء متوقف على قرار الزمالك سواء بعودة اللاعب لصفوف الفريق أو إعارته مجددا أو رحيله بشكل نهائي".

وأتم مستدركا "لكن حتي الآن هناك تمسك باللاعب من إدارة الزمالك ورفضهم أي عرض".

في سياق متصل ينتظر الزمالك انتهاء الموسم لتحديد موقف الأجانب في ظل وجود حمدي النقاز وفرجاني ساسي وحميد أحداد وخالد بوطيب، بجانب الثنائي المعار معروف يوسف ورزاق سيسيه.

وانضم معروف يوسف إلى الزمالك من الشرطة المصري في صيف 2014 قبل أن يرحل مع بداية الموسم الجاري إلى الشرطة العراقي على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وخاض معروف يوسف 155 مباراة في الدوري المصري ونجح في تسجيل 11 هدفا وصنع 14 آخرين.

اقرأ أيضا:

مدن كرة القدم: السويس

غينيا بيساو.. مستعمرة برتغالية تبحث عن التوهج في إفريقيا

أي هذه المنتخبات لم يشارك من قبل في كأس إفريقيا؟

منتخب مصر يتراجع مركزا في تصنيف فيفا

زيزينيو.. أعظم برازيلي لم يفز بكأس العالم ومعشوق بيليه

عرض كويتي للاعب الزمالك

معروف يوسف الزمالك

نرشح لكم

أخر الأخبار

مفاجأة من العيار الثقيل.. رئيس الوداد: نرفض قرار الكاف بإعادة نهائي إفريقيا 47 دقيقة | إفريقيا
طبيب المغرب: حمد الله أخبرني بأنه لا يشعر بالراحة في المعسكر.. وتخلف عن موعد الكشف الطبي ساعة | مصر 2019
الإسماعيلي يشكل لجنة فنية لـ"اختيار أفضل العناصر" من لاعبي أمم إفريقيا ساعة | الدوري المصري
نادر السيد يتوقع لـ في الجول إقصاء مصر من المربع الذهبي.. والبطل مفاجأة ساعة | مصر 2019
مدرب المنتخب: حققنا 80% من خطتنا.. ونأمل في الحفاظ على مستوانا بعد الدقيقة 70 2 ساعة | مصر 2019
كاف يرفع الإيقاف عن جهاد جريشة.. "سيعود للمشاركة في أمم إفريقيا" 2 ساعة | مصر 2019

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 قوائم أمم إفريقيا - استبعاد معلول من قائمة تونس النهائية.. وضم ساسي 2 اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات الأهلي والزمالك المتبقية في الدوري والكأس والسوبر 3 في الجول يكشف موقف اتحاد الكرة بعد بيان الأهلي.. "مواعيد المباريات وحسم الموقف الإفريقي" 4 قوائم أمم إفريقيا - أجيري يعلن القائمة النهائية لمنتخب مصر.. استبعاد ثنائي سموحة

قد ينال إعجابك