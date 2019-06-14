سيعود معروف يوسف لاعب الزمالك المعار إلى الشرطة العراقي لصفوف ناديه من جديد الشهر المقبل، ولكنه مستقبله لم يحسم بعد مع الفريق الأبيض.

وقال أسامة فرحات وكيل اللاعب لـFilGoal.com: "معروف سيعود للزمالك منتصف الشهر المقبل (يوليو) لتحديد موقفه".

وأضاف "نملك عرضا من الدوري السعودي بجانب رغبة الشرطة العراقي في تجديد إعارته. عرض الكويت الكويتي توقف بشكل نهائي".

وأشار "كل شيء متوقف على قرار الزمالك سواء بعودة اللاعب لصفوف الفريق أو إعارته مجددا أو رحيله بشكل نهائي". وأتم مستدركا "لكن حتي الآن هناك تمسك باللاعب من إدارة الزمالك ورفضهم أي عرض". في سياق متصل ينتظر الزمالك انتهاء الموسم لتحديد موقف الأجانب في ظل وجود حمدي النقاز وفرجاني ساسي وحميد أحداد وخالد بوطيب، بجانب الثنائي المعار معروف يوسف ورزاق سيسيه.

وانضم معروف يوسف إلى الزمالك من الشرطة المصري في صيف 2014 قبل أن يرحل مع بداية الموسم الجاري إلى الشرطة العراقي على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وخاض معروف يوسف 155 مباراة في الدوري المصري ونجح في تسجيل 11 هدفا وصنع 14 آخرين.

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