المحمدي: ودية تنزانيا لها مكاسب عديدة

يرى أحمد المحمدي قائد منتخب مصر أن الفريق خرج بعدة مكاسب فنية من الفوز على تنزانيا بهدف دون رد وديا مساء الخميس.

منتخب مصر فاز على تنزانيا بهدف دون رد في المباراة الودية الأولى ضمن الاستعداد لكأس الأمم الإفريقية التي تنطلق بعد أيام.

هدف بضربة رأسية من أحمد المحمدي وعرضية أرسلها أحمد أيمن منصور منح الفراعنة الفوز على تنزانيا في المباراة التي أقيمت بملعب برج العرب في الإسكندرية.

وقال المحمدي عبر قناة أون سبورت "المكسب مهم لأنه يمنح الجميع من لاعبين وجهاز فني وجماهير الثقة قبل كأس الأمم الإفريقية".

واضاف قائد الفراعنة "الجهاز الفني استفاد من تجربة أكثر من خطة خلال المباراة ووضع سيناريوهات بديلة قد نلجأ لها في كأس الأمم، وكذلك منح الفرصة لعدد كبير من اللاعبين خاصة أن الجميع ليس على نفس المستوى البدني باختلاف موعد انتهاء موسم كل منهم مع فريقه".

وأشار ظهير أيمن استون فيلا الإنجليزي "مثلا أحمد حجازي شارك في وقت أطول لأنه أنهى موسمه مبكرا".

وواصل "التأهل مع أستون فيلا للدوري الإنجليزي الممتاز وفوز محمد صلاح مع ليفربول بدوري أبطال أوروبا وتتويج الزمالك بالكونفدرالية كلها دوافع وتمنح لاعبي المنتخب ثقة في كأس الأمم الإفريقية".

واختتم المحمدي تصريحاته "سنحاول اسعاد الجماهير ونكرر إنجاز ٢٠٠٦ وإن شاء الله لن تخرج من مصر، فاللعب في استاد القاهرة له شعور مختلف لدى كل المنتخبات الإفريقية، وسنحاول استغلال هذه الميزة بشكل جيد".

منتخب مصر يخوض المباراة الودية الثانية استعدادا للبطولة يوم الأحد المقبل ضد غينيا.

ويفتتح الفراعنة بطولة أمم إفريقيا يوم 19 يونيو الجاري بمواجهة زيمبابوي بملعب القاهرة الدولي.

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