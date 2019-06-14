قطر وضيف جديد يشاركان في كوبا أمريكا 2020

الجمعة، 14 يونيو 2019 - 00:42

كتب : إسلام أحمد

كوبا أمريكا‎

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" عن المنتخبات المدعوة للمشاركة في كوبا أمريكا 2020، وهم قطر وأستراليا.

قطر تشارك للمرة الثانية للعام الثاني على التوالي بعدما ستفتتح مشوارها في النسخة المقرر إقامتها في البرازيل.

فيما تشارك أستراليا لأول مرة في تاريخها ببطولة أمريكا الجنوبية لتصبح عاشر دولة يتم دعوتها.

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وتقام بطولة أمريكا الجنوبية بنظام جديد هو نظام المجموعتين والتي تستضيفها لأول مرة في دولتين هم الأرجنتين وكولومبيا.

وتم تقسيم المنتخبات إلى مجموعتين تقسم على نظام مجموعة شمالية وجنوبية تقام مباريات كل مجموعة في دولة.

المجموعة الشمالية: البرازيل – كولومبيا – فنزويلا – إكوادور – بيرو.

المجموعة الجنوبية: تشيلي – أوروجواي – الأرجنتين – باراجواي – بوليفيا.

وتحسم القرعة تواجد قطر وأستراليا لاستكمال المقعد الأخير في كل مجموعة.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى من كل مجموعة إلى دور ربع النهائي الذي يقام بدور خروج المغلوب حتى النهائي.

النسخة المقبلة تشهد زيادة عدد المباريات إلى 38 إذ يخوض كل منتخب 5 مباريات على الأقل بالنظام الجديد.

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