رباعي مصري ضمن أفضل 30 لاعبا في تاريخ إفريقيا.. وغياب العميدين

اختارت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية أفضل 30 لاعبا إفريقيا عبر التاريخ وذلك بمناسبة اقتراب انطلاق بطولة أمم إفريقيا في مصر يوم 21 يونيو.

وشملت القائمة الرباعي المصري عصام الحضري ومحمود الخطيب ومحمد صلاح ومحمد أبو تريكة.

ويغيب اللاعبون المصريون عن قائمة أفضل 10 لاعبين إفريقيا، كما غاب العميدين حسام حسن وأحمد حسن عن القائمة.

وأعلنت مجلة فرانس فوتبول أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل التصويت والمفاجآت الأخرى في عدد خاص عن إفريقيا غدا الجمعة.

وحصل جورج وايا نجم منتخب ليبيريا الأسبق على المركز الأول.

المصريون:

وجاء عصام الحضري في صدارة اللاعبين المصريين إذ حل في المركز الـ11 بجانب أسطورة كوت ديفوار يايا توريه.

ووصفت المجلة الفرنسية أسطورة حراسة المرمى المصري بأنه أعظم مصري في مركزه، وأبرزت مشاركته في كأس العالم بروسيا والفوز بأمم إفريقيا 4 مرات خلال مسيرته.

أما محمود الخطيب جاء في المركز 13 منفردا، وأبرزت المجلة تألق الخطيب خلال مشواره مع الأهلي وفوزه بعشر بطولات مع النادي الذي يتولى رئاسته حاليا والحصول على الكرة الذهبية الإفريقية عام 1983 وظهوره في فوز مصر بأمم إفريقيا 1986.

وفي الترتيب من 17 إلى 21 حل أبو تريكة في المركز 18 بمشاركة النيجيري نوانكو كانو والكونغولي بيير مولامبا والكاميروني وتوماس نكونو.

وأبرزت المجلة الفرنسية تألق محمد أبو تريكة مع الأهلي ومنتخب مصر وحصده 5 ألقاب بطولة دوري أبطال إفريقيا وبطولتي أمم إفريقيا مع الفراعنة والعديد من الألقاب مع الأهلي.

أما النجم المصري الحالي محمد صلاح فحل في المركز 17 منفردا وأبرزت المجلة موهبته التي كللت بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا وتقديم موسمين استثنائيين مع ليفربول ووصوله لنهائي أمم إفريقيا 2017.

وعربيا جاء رابح ماجر في المركز الأول عربيا بعد أن حل في المركز السادس يليه مواطنه مصطفى دحلب في المركز الثامن كما تواجد التونسي طارق ذياب في المركز الـ27 والمغربي نور الدين نيبت في المركز 22 مشاركة مع الجزائري لخضر بلومي وأخيرا الجزائري رشيد مخلوفي في المركز 15.

وجاء ترتيب المراكز الـ5 الأولى كالآتي:

1- جورج وايا (ليبيريا)

2- صامويل إيتو (الكاميرون)

3- روجيه ميلا (الكاميرون)

4- ديديه دروجبا (كوت ديفوار)

5- عبيدي بيليه (غانا)

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