هازارد بقميص الملكي: أريد تحقيق الألقاب مع ريال مدريد

قدّم نادي ريال مدريد الإسباني لاعبه الجديد إدين هازارد لأول مرة بقميص النادي عقب انتقاله من صفوف تشيلسي الإنجليزي.

وانضم هازارد لصفوف ريال مدريد محققا حلمه مقابل 100 مليون يورو قيمة انتقاله من صفوف البلوز (طالع التفاصيل).

فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد تحدث قبل تقديم اللاعب قائلا: "يوم ملئ بالسعادة لريال مدريد وكل من يعشق النادي تخالجه عواطف خاصة بانضمام لاعب قادر على تحويل كرة القدم للعبة مذهلة".

"تاريخ النادي طيلة 110 عاما ملئ بلاعبين مهاريين وتاريخيين وبلاعب مثل اليوم الذي سنقدمه في سانتياجو بيرنابيو".

وأضاف "نحن نتبع فلسلفة الرئيس الراحل بيرنابيو، الذي غير تاريخ ريال مدريد رفقة دي ستيفانو، نريد تحقيق البطولات وعدم تلقي الهزائم نريد تحقيق الإنجازات وأن يكون طموحنا أكبر ونعول على تشكيل أكبر بفضل زين الدين زيدان".

وأكمل مقدما رسالة للبلجيكي "منذ فترة طويلة أردت تقديم وقول تلك الكلمات بضم أدين هازارد، أنت هنا لتحقق أكبر أحلامك في مسيرتك وأصبحت ضمن العائلة وستشعر بشغف الجماهير التي تأتي لرؤية مهاراتك".

وأتم: "نحن نعلم أن حلمك العب لريال مدريد وموهبتك هي ما مكنّتك من اللعب لريال مدريد واتوجه بالشكر لتشيلسي الذي سمح لك بتحقيق حلمك، الجماهير لديها أحلام كبيرة متعلقة بك في شخصك مرحبا بك في ريال مدريد".

ليخطو هازارد في طريقه بعد تقديمه من رئيس النادي ليلقي كلمته.

هازارد حيا الجماهير بالإسبانية ثم ضحك وطلب التحدث بالفرنسية "اتوجه بالشكر للرئيس وعائلتي لا أدرى ما أقول أريد فقط أن ابدأ اللعب بقميص ريال مدريد بعد شهر".

وتابع بكلمات قصيرة: "أريد حقا تحقيق الألقاب مع ريال مدريد، هذا حلم الطفولة بالنسبة لي".

ليقوم بيريز بمصافحة بيريز ومن ثم تقديمه بشكل رسمي بقميص الملكي قبل الظهور الأول له أمام الجماهير دون رقم.

ومن المتوقع أن يرتدى هازارد وفقا لبعض التقارير القميص رقم 7 الذي ارتداه ماريانو دياز، لكن لم يتم الكشف رسميا عن هوية الرقم الذي سيرتديه البلجيكي.

بداية صفقات ريال مدريد الصيفية كانت التعاقد مع إيدير ميليتاو مدافع بورتو البرتغالي قبل نهاية الموسم المنقضي.

ثم جاء التعاقد مع لوكا يوفيتش مهاجم بنفيكا البرتغالي المعار لصفوف فرانكفورت الألماني ثم الظهير الأيسر الفرنسي فيرلان ميندي من صفوف أولمبيك ليون.

اقرأ أيضا:

الكاميرون.. "مانيبين" الذي زأر لأول مرة فساروا على خطاه

رباعي مصري ضمن أفضل 30 لاعبا في تاريخ إفريقيا.. وغياب العميدين

ملاعب أمم إفريقيا - السويس.. فرصة أولى وأزمة تونسية

ناجي: لم أحسم الحارس الأساسي للمنتخب في أمم إفريقيا

رتب الهدافين التاريخيين لمنتخب الجزائر

تعرف على ترتيب مباريات صلاح مع ليفربول في الدوري الإنجليزي بالموسم الجديد