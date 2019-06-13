تشكيل مصر – الشناوي يحرس المرمى وأحمد علي يقود الهجوم أمام تنزانيا

يقود أحمد علي خط هجوم منتخب مصر أمام تنزانيا، فيما يحرس أحمد الشناوي المرمى.

أعلن خافيير أجيري المدير الفني المكسيسي لمنتخب مصر، تشكيل منتخب مصر لمواجهة تنزانيا، في أولى لقاءات الفراعنة استعدادا لكأس الأمم الإفريقية 2019.

تشكيل منتخب مصر شهد تواجد أحمد علي مهاجم المقاولون العرب في خط الهجوم، فيما يتواجد محمود علاء بجانب حجازي في الدفاع.

ويبدأ نبيل عماد "دونجا" في وسط الملعب بجانب طارق حامد، فيما يتواجد محمد النني على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل منتخب مصر الأساسي كالتالي:

حارس: أحمد الشناوي.

الدفاع: أيمن أشرف – أحمد حجازي – محمود علاء – أحمد المحمدي.

الوسط: طارق حامد – نبيل عماد "دونجا".

أمامهم: وليد سليمان – عبد الله السعيد – عمرو وردة.

الهجوم: أحمد علي.

فيما جاءت قائمة البدلاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – محمود عبد الرحيم "جنش".

الدفاع: باهر المحمدي – أحمد ايمن منصور – عمر جابر – محمود حمدي "الونش"

الوسط: علي غزال – محمد النني – محمود حسن "تريزيجيه".

الهجوم: محمد صلاح – مروان محسن – أحمد حسن "كوكا".

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