رسميا - هداف مونبلييه يعوض بلقبلة المستبعد في قائمة الجزائر

انضم أندي دولور إلى قائمة المنتخب الجزائري الذي يستعد لخوض نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019 بدلا من هاريس بلقبلة المستبعد.

وجاء تأكيد مشاركة مهاجم مونبيليه الفرنسي عبر الحساب الرسمي لمنتخب الجزائر "الناخب الوطني جمال بلماضي يختار المهاجم أندي دولور لتعويض زميله المبعد هاريس بلقبلة"

"المهاجم الدولي سيلتحق بتربص الخضر اليوم ويشارك غدا في أول حصة تدريبية له مع الخضر".

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ويرتدي دولور البالغ 27 عاما القميص رقم 15 مع ثعالب الصحراء في مشاركته الأولى مع المنتخب الجزائري.

ولم يسبق لمهاجم تولوز وكاين الفرنسي السابق اللعب للجزائر إذ اكتفى بالمشاركة بقميص منتخب فرنسا للشباب في 2011.

اللاعب الذي حصل على لقب هداف الدوري الدرجة الثانية الفرنسية موسم 2013-14، سجل الموسم الحالي بقميص مونبلييه 14 هدفا وصنع 7.

وتم استبعاد متوسط الميدان الجزائري هاريس بلقبلة لأسباب أخلاقية إذ قام بالكشف عن مؤخرته أثناء تسجيل فيديو مباشر للعبة "فورتنايت". (طالع التفاصيل)

جاء ذلك عند تسجيل ألكسندر أوكيدجا الحارس الجزائري فيديو أثناء اللعب في الواحدة صباحا ليقوم بلقبلة بالظهور من خلفه وخلع سرواله والكشف عن مؤخرته دون أي سبب.

وكان آدم وناس جناح نابولي الإيطالي قد تعرض للإصابة في التدريبات لكن أكد بلماضي أن إصابة لاعبه ليست خطيرة ولن يتم تعويضه بلاعب آخر.

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