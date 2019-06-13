رسميا - هداف مونبلييه يعوض بلقبلة المستبعد في قائمة الجزائر

الخميس، 13 يونيو 2019 - 18:46

كتب : إسلام أحمد

أندي دولور

انضم أندي دولور إلى قائمة المنتخب الجزائري الذي يستعد لخوض نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019 بدلا من هاريس بلقبلة المستبعد.

وجاء تأكيد مشاركة مهاجم مونبيليه الفرنسي عبر الحساب الرسمي لمنتخب الجزائر "الناخب الوطني جمال بلماضي يختار المهاجم أندي دولور لتعويض زميله المبعد هاريس بلقبلة"

"المهاجم الدولي سيلتحق بتربص الخضر اليوم ويشارك غدا في أول حصة تدريبية له مع الخضر".

أخبار متعلقة

مدرب الجزائر يوضح موقف جناح نابولي من المشاركة في أمم إفريقيا شكوى جامبيا قد تؤدي لإقصاء الجزائر وتعيد للأذهان استبعاد الأخضر رغم التأهل بأمم إفريقيا 94 لاعب الجزائر المستبعد "لأسباب أخلاقية" يقدم اعتذاره مدرب جامبيا مازال يأمل في مشاركة منتخبه في كأس الأمم الإفريقية مكان الجزائر!

أقرا أيضا - الجزائر.. منتخب التحرير لتعريف إفريقيا "شكون إحنا"

ويرتدي دولور البالغ 27 عاما القميص رقم 15 مع ثعالب الصحراء في مشاركته الأولى مع المنتخب الجزائري.

ولم يسبق لمهاجم تولوز وكاين الفرنسي السابق اللعب للجزائر إذ اكتفى بالمشاركة بقميص منتخب فرنسا للشباب في 2011.

اللاعب الذي حصل على لقب هداف الدوري الدرجة الثانية الفرنسية موسم 2013-14، سجل الموسم الحالي بقميص مونبلييه 14 هدفا وصنع 7.

وتم استبعاد متوسط الميدان الجزائري هاريس بلقبلة لأسباب أخلاقية إذ قام بالكشف عن مؤخرته أثناء تسجيل فيديو مباشر للعبة "فورتنايت". (طالع التفاصيل)

جاء ذلك عند تسجيل ألكسندر أوكيدجا الحارس الجزائري فيديو أثناء اللعب في الواحدة صباحا ليقوم بلقبلة بالظهور من خلفه وخلع سرواله والكشف عن مؤخرته دون أي سبب.

وكان آدم وناس جناح نابولي الإيطالي قد تعرض للإصابة في التدريبات لكن أكد بلماضي أن إصابة لاعبه ليست خطيرة ولن يتم تعويضه بلاعب آخر.

FilGoal.com يختبر معلوماتك عن المنتخب الجزائري، فهل يمكنك ترتيب الهدافين التاريخيين للمنتخب؟

اقرأ أيضا:

الكاميرون.. "مانيبين" الذي زأر لأول مرة فساروا على خطاه

رباعي مصري ضمن أفضل 30 لاعبا في تاريخ إفريقيا.. وغياب العميدين

ملاعب أمم إفريقيا - السويس.. فرصة أولى وأزمة تونسية

ناجي: لم أحسم الحارس الأساسي للمنتخب في أمم إفريقيا

رتب الهدافين التاريخيين لمنتخب الجزائر

تعرف على ترتيب مباريات صلاح مع ليفربول في الدوري الإنجليزي بالموسم الجديد

الجزائر مصر 2019

نرشح لكم

أخر الأخبار

مفاجأة كبرى.. إذاعة أوندا سيرو الإسبانية: دي ليخت لن يوقع لـ برشلونة 2 دقيقة | أوروبا
تقرير بلجيكي: مطالب بيراميدز تُعطل انتقال مهاجمه إلى جينك.. إلا إذا حدثت مُعجزة 30 دقيقة | الدوري المصري
رسميا - راميريز يعود للبرازيل من بوابة بالميراس 36 دقيقة | أمريكا
تشكيل مصر – الشناوي يحرس المرمى وأحمد علي يقود الهجوم أمام تنزانيا 41 دقيقة | مصر 2019
الجزائر 1990: ملحمة بطولة استغرق تحضيرها 10 سنوات.. وكانت بداية النهاية 57 دقيقة | مصر 2019
مصدر مقرب من محمد شريف: يرفض الخروج معارا داخل مصر.. الاستمرار أو الرحيل لـ البرتغال ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 قوائم أمم إفريقيا - استبعاد معلول من قائمة تونس النهائية.. وضم ساسي 2 تقرير فرنسي: التحفظ على أحمد أحمد رئيس كاف في باريس 3 اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات الأهلي والزمالك المتبقية في الدوري والكأس والسوبر 4 في الجول يكشف موقف اتحاد الكرة بعد بيان الأهلي.. "مواعيد المباريات وحسم الموقف الإفريقي"

قد ينال إعجابك