تقرير: أسباب أخلاقية سبب استبعاد لاعب الجزائر من قائمة أمم إفريقيا

قرر جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر استبعاد هاريس بيلكيبلا من قائمة محاربو الصحراء لأسباب أخلاقية قبل 10 أيام على بداية البطولة، بحسب تقارير محلية.

وفقا لموقع "DZ Football" الجزائري يأتي سبب استبعاده لاعب بريست الفرنسي للكشف عن مؤخرته أثناء تسجيل فيديو مباشر للعبة "فورتنايت".

جاء ذلك عند تسجيل ألكسندر أوكيدجا الحارس الجزائري فيديو أثناء اللعب في الواحدة صباحا ليقوم بيلكبيلا بالظهور من خلفه وخلع سرواله وكشف عن مؤخرته دون أي سبب.

وتواجد بيلكبيلا بدلا من سفير تايدر متوسط ميدان مونتريال إمباكت الكندي في قائمة ثعالب الصحراء في القائمة النهائية لكنه لم يشارك في التعادل الإيجابي أمام بوروندي.

واستدعى جمال بلماضي اللاعب محمد بن خماسة لاعب وسط اتحاد الجزائر بدلا منه.

المنتخب الذي حقق لقب أمم إفريقيا مرة واحدة جاءت قائمته كالتالي:

حراسة المرمى: رايس مبولحي (الاتفاق السعودي) – عز الدين دوخة (الرائد السعودي) – ألكسندر أوكيدجا (ميتز الفرنسي)

الدفاع: عيسى مندي (ريال بيتيس الإسباني) – مهدي زيفان (رين الفرنسي) – رامي بن سبعيني (رين الفرنسي) – رفيق حليش (مورينيرينسي البرتغالي) – مهدي تاهرات (لانس الفرنسي) – جمال بلعمري (الشباب السعودي) – يوسف عطال (نيس الفرنسي).

الوسط: محمد فارس (سبال الإيطالي) – هاريس بيلكيبلا (بريست الفرنسي) – إسماعيل بن ناصر (إيمبولي الإيطالي) – مهدي عبيد (ديجون الفرنسي) – سفيان فيجولي (جالاتاسراي التركي) – عدلان جيديورا (نوتينجام فورست الإنجليزي) – هشام بودواي (بارادو الجزائري)

الهجوم: أدم أوناس (نابولي الإيطالي) – رياض محرز (مانشستر سيتي الإنجليزي) – إسلام سليماني (فناربتشه التركي) – ياسين براهيمي (بورتو البرتغالي) – بغداد بونجاح (السد القطري) – يوسف البلايلي (الترجي التونسي)

الجزائر ستواجه السنغال وكينيا وتنزانيا ضمن المجموعة الثالثة للبطولة، حيث تستهل كأس الأمم بمواجهة كينيا، قبل مباراة القمة ضد السنغال والجولة الثالثة ضد تنزانيا.

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