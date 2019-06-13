الصراع يُحسم لـ العين.. رسميا – لابا كودجو إلى الزعيم

أعلن نادي العين الإماراتي بشكل رسمي تعاقده مع المهاجم التوجولي لابا كودجو بعد نهاية عقده مع فريق نهضة بركان المغربي.

ووقع لابا كودجو على عقود انضمامه لـ العين لمدة ثلاثة مواسم، ليعزز من قوة "الزعيم" الهجومية بداية من الموسم المقبل وحتى 2022.

الصحف المغربية ربطت اسم لابا كودجو في وقت سابق بالانتقال إلى الدوري المصري من بوابة الأهلي أو الزمالك. (طالع التفاصيل)

لابا كودجو مهاجم نهضة بركان صاحب الـ 27 عاما هو هداف بطولة الكونفدرالية الإفريقية بـ 8 أهداف. البطولة التي تُوج بها الزمالك على حساب نهضة بركان.

في الدوري المغربي، سجل لابا كودجو 18 هدفا خلال ظهوره في 18 مباراة ونجح في الصناعة مرة.

وتحدث محمد عبيد حماد عضو مجلس إدارة العين عقب إتمام الصفقة قائلا: "لابا كودجو يعد إضافة مهمة لقوة هجوم الزعيم".

وأضاف في تصريحاته عبر الموقع الرسمي "التعاقد مع لابا كودجو تم بناءً على رغبة المدرب بالتوافق مع إدارة شركة كرة القدم ولمدة ثلاثة مواسم".

وواصل "أكملنا ملف اللاعبين الأجانب في الفريق، ومن الجيد أننا فعلنا ذلك قبل الانتقال لمرحلة التحضيرات للموسم الجديد".

وتابع "هناك خطوات أخرى مرتبطة بالتعاقدات المقررة مع لاعبين محليين ومقيمين والذين ينوي النادي ضمهم في الفترة الحالية لتعزيز صفوف الفريق وتحقيق طموح الجماهير الوفية".

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