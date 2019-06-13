أجيري لـ ذا ناشيونال: صلاح لن يلعب أمام تنزانيا.. ربما يشارك لدقائق ضد غينيا

كشف خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر عدم مشاركة محمد صلاح في اللقاء الودي أمام تنزانيا.

منتخب مصر يستعد لمواجهة تنزانيا في التاسعة مساءً يوم الخميس في أولى المباريات الودية للفراعنة استعدادا لأمم إفريقيا.

وقال أجيري: "صلاح لن يشارك يوم الخميس بكل تأكيد".

وأضاف في تصريحاته مع صحيفة (ذا ناشيونال) اليومية الإماراتية "صلاح قضى ما يقرب من 5 لـ 7 أيام كإجازة ولكنه يعد لاعبا محترفا للغاية. هو متحمس للغاية ولكنه لن يلعب أمام تنزانيا".

وواصل "ربما قد يُشارك صلاح في المباراة الثانية أمام غينيا. ربما أعطيه بعض الدقائق في الشوط الثاني في اللقاء".

وأردف "ولكن صلاح سيكون جاهزا تماما لبداية مشوار المنتخب في البطولة، ولكنه ليس كذلك أمام تنزانيا".

ويلعب منتخب مصر أمام غينيا يوم الأحد المقبل في الودية الثانية قبل انطلاق أمم إفريقيا.

محمد صلاح تُوج بلقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول بعد الانتصار أمام توتنام بثنائية مقابل لا شيء، بعدها قضى صلاح إجازته الطبيعية قبل أن ينضم للمنتخب.

وانضم صلاح لمعسكر منتخب مصر يوم الأربعاء الماضي، وشارك في التدريبات الجماعية للفراعنة.

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منتخب مصر سيواجه منتخب زيمبابوي في الـ 21 من شهر يونيو المقبل في العاشرة مساءً في افتتاح أمم إفريقيا.

الجولة الثانية، سيلعب منتخب مصر أمام الكونغو الديمقراطية في الـ 26 من نفس الشهر في العاشرة مساءً.

ويختتم منتخب مصر مشواره في المجموعات بمواجهة منتخب أوغندا في الـ 30 من شهر يونيو في التاسعة مساءً.

وتقام مباريات المجموعة الأولى في استاد القاهرة.

FilGoal.com يختبر معلوماتك عن منتخب مصر، فهل تتذكر مسجلي أهداف المنتخب في أمم إفريقيا 2008؟

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