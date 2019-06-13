خاص بالفيديو - إبراهيم حسن يتوقع لـ في الجول طريق أمم إفريقيا.. مفاجأة مدوية بنصف النهائي

الخميس، 13 يونيو 2019 - 16:58

كتب : أحمد العريان

إبراهيم حسن يتوقع لـ في الجول مفاجأة مدوية في نصف نهائي أمم إفريقيا

تفصلنا أيام قليلة عن انطلاق أعرق البطولات في القارة السمراء، كأس أمم إفريقيا فمن يتوج باللقب وكيف سيكون شكل الصراع؟

يتوقع نجوم الكرة المصرية لـ FilGoal.com مشوار البطولة وهوية البطل.

واليوم موعدنا مع إبراهيم حسن. الظهير التاريخي لمنتخب مصر والأهلي والزمالك الذي توقع مفاجأة مدوية في نصف النهائي، واختار بطل القارة.

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شاهد اختيارات إبراهيم حسن لمشوار البطولة.

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