قوائم أمم إفريقيا - استبعاد معلول من قائمة تونس النهائية.. وضم ساسي

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم عن غياب علي معلول عن قائمة منتخب تونس التي تسافر إلى مصر لخوض كأس الأمم الإفريقية 2019.

ولم يعلن الاتحاد التونسي سبب القرار، لينضم كريم العواضي في مكان ظهير الأهلي الأيسر.

وقال بيان الاتحاد التونسي: "إثر المباراة الدولية الودية الثانية التي إنتهت بفوز المنتخب الوطني على المنتخب الكرواتي قرر ألان جيراس مدرب المنتخب الوطني إرسال القائمة النهائية التي تضم 23 لاعبا في الآجال التي حددها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم".

وشارك علي معلول في الدقائق الأخيرة من مباراة تونس وكرواتيا الودية التي انتهت بفوز نسور قرطاج بهدف دون رد.

ومع الأهلي في الموسم الحالي لعب علي معلول 32 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالهم 8 أهداف وقدم 9 تمريرات حاسمة.

وأتت القائمة كالتالي..

حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى (الشباب السعودي) – معز حسن (نيس الفرنسي) – معز بن شريفية (الترجي التونسي)

الدفاع: ياسين مرياح (أولمبياكوس اليوناني) – وجدي كشريدة (النجم الساحلي التونسي) – نسيم هنيد (الصفاقسي التونسي) – أيمن بن محمد (الترجي التونسي) – محمد دراجر (بادربورن اليوناني) – ديلان برون (جينت البلجيكي) – كريم العواضي (النجم الساحلي التونسي) – أسامة الحدادي (الاتفاق السعودي) - رامي البدوي (الفيحاء السعودي)

الوسط: مارك اللمطي (باير ليفركوزن الألماني) – غيلان الشعلالي (الترجي التونسي) – أنيس البدري (الترجي التونسي) – إلياس السخيري (مونبيلييه الفرنسي) – فرجاني ساسي (الزمالك) – بسام الصرارفي (نيس الفرنسي) – يوسف المساكني (يوبين البلجيكي) – نعيم السليتي (ديجون الفرنسي) – وهبي الخزري (سانت إتيان الفرنسي)

الهجوم: طه الخنيسي (الترجي التونسي) – فراس شواط (الصفاقسي التونسي)

وأتم البيان بأن "المدرب الفرنسي قد قرر أن يرافق المنتخب الوطني إلى مصر لكن خارج قائمة حارس المرمى أيمن دحمان قصد الاستفادة من المشاركة في البطولة القارية خاصة لما أبداه من جدية وإنضباط في التمارين ولما ينتظره من مستقبل زاهر في مسيرته الرياضية".

ويتبقى لمنتخب تونس مباراتين وديتين قبل انطلاق أمم إفريقيا أمام منتخب بوروندي.

منتخب تونس يقع في المجموعة الخامسة لكأس الأمم الإفريقية بجانب كل من أنجولا ومالي وموريتانيا.

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