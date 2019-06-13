المصري للأهلي وبيراميدز: إسلام عيسى يساوي أكثر من 50 مليون جنيه

أوضح محمد الخولي نائب رئيس مجلس إدارة المصري البورسعيدي أن لاعبه إسلام عيسى يستحق البيع بمبلغ يتحطى الـ50 مليون جنيه بعد تلقيه عرضين رسميين.

إسلام عيسى النادي : المصري المصري

وصرح الخولي عبر البرنامج الإذاعي (وان تو) "إسلام عيسى لم ينضم للأهلي، لقد دخل بيراميدز في المنافسة على شرائه".

وأضاف "ندرس العرضين بعناية سعيا لمصلحة النادي المصري وبما يتفق أيضا مع رغبة اللاعب في الانتقال لأي من الفريقين".

وبسؤاله عن مطالبة النادي المصري بـ50 مليون جنيه ثمنا للاعبه، رد الخولي "تقييم اللاعب يتم وفقا لعدة معايير مثل سوق الدوري المصري ومدى إمكانية إجراء صفقات تبادلية وغيرها".

واختتم نائب رئيس المصري تصريحاته في هذا الشأن "إسلام عيسى لاعب كبير، ولكن أعتقد أنه يساوي أكثر من هذا الرقم (50 مليون جنيه)".

يذكر أن إسلام عيسى انضم للمصري قادما من النصر القاهري في يناير 2018 مقابل 10 ملايين جنيه.

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