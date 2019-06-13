مدرب جديد لأحمد حجازي في وست بروميتش

أعلن نادي وست بروميتش ألبيون يوم الخميس تعيين الكرواتي سلافن بيليتش كمدير فني للفريق.

أحمد حجازي النادي : وست بروميتش وست بروميتش

المدرب الكرواتي سبق له تدريب منتخب بلاده وفريق وست هام يونايتد ويبدأ الموسم الجديد مع وست بروميتش في دوري القسم الثاني.

فقد قرر النادي عدم الاعتماد على المدرب المؤقت جيمي شان.

بيليتش تولى تدريب منتخب كرواتيا في الفترة بين 2006 و2012، وقاد الفريق إلى ربع نهائي يورو 2008.

كما احتل بوست هام المركز السابع في الدوري الإنجليزي بموسمه الأول.

وست بروميتش الذي يضم بين صفوفه مدافعن المصري أحمد حجازي لم ينجح في التأهل للدوري الإنجليزي هذا الموسم بعد تأهله لدورة الترقي.

فقد سقط أمام أستون فيلا الذي يضم أحمد المحمدي في نصف النهائي، قبل أن ينجح الأخير في التأهل بالتغلب على ديربي كاونتي.

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