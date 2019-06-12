خاص فرج عامر لـ في الجول: طلبنا ضم محارب من الأهلي.. وحسام حسن ليس للبيع

الأربعاء، 12 يونيو 2019 - 15:14

كتب : هاني العوضي

إسلام محارب لاعب الأهلي

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة عن تقدمه ناديه بطلب رسمي للتعاقد مع إسلام محارب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

إسلام محارب

النادي : الأهلي

حسام حسن

النادي : سموحة

سموحة

وقال عامر لـFilGoal.com: "تقدمنا بطلب رسمي للأهلي من أجل التعاقد مع إسلام محارب".

وأضاف "نحاول التعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة أو الشراء بشكل نهائي".

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محارب شارك في 12 مباراة فقط مع الأهلي خلال الموسم الجاري، وصنع هدفين.

وعن إمكانية دخول حسام حسن مهاجم في صفقة تبادلية مع الفريق الأحمر، حسم عامر الأمر "لن نفرط في خدمات حسام حسن".

وأتم "لا نملك بديلا لحسن واللاعب ليس للبيع".

حسام حسن شارك هذا الموسم في 28 مباراة بين الدوري وكأس مصر. صاحب الـ25 عاما سجل 11 هدفا وصنع اثنين آخرين.

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