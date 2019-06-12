قوائم أمم إفريقيا - ثنائي الإسماعيلي وبتروجت يقودان قائمة تنزانيا النهائية

أعلن إيمانويل أمونيكي المدير الفني لمنتخب تنزانيا القائمة النهائية لفريقه المشارك في كأس الأمم الإفريقية بمصر 2019.

وشهدت القائمة تواجد ثنائي الدوري المصري، يحيى زايد لاعب الإسماعيلي وحميد ماو لاعب بتروجت.

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وكان قد انضم الثنائي المصري عبد الرحمن عيسى كمدرب وعلي طه كمحلل أداء إلى معسكر تنزانيا أمس الثلاثاء.

وجاءت قائمة تنزانيا النهائية كالتالي:

عيشي مانولا (سيمبا التنزاني) - ميتاتشا مناتا (مباو التنزاني) - (أرون كالامبو (السجون التنزاني) - حسن رمضان (نكانا الزامبي) - محمد حسين (سيمبا التنزاني) - حميد ماو (بتروجت المصري) - فيصل سالوم (يانجم أفريكانز التنزاني) - فرانك دومايو (عزام التنزاني) - يحيى زايد (الإسماعيلي المصري) - أجيري موريس (عزام التنزاني) - كيليفين يونداني (يانج أفريكانز التنزاني) - مدثر يحيى (عزام التنزاني) - علي متوني (ليبولي التنزاني) - جون بوكو (سيمبا التنزاني) - توماس (شبيبة الساورة الجزائري) - فريد موسى (تينيريفي) - عبد الله موسى (بلاك بول الإنجليزي) - فيسينت فيليبو (مباو التنزاني) - إراستو نيوني (سيمبا التنزاني) - سيمون مسوفا (الدفاع الجديدي المغربي) - مبوانا ساماتا (جينك البلجيكي) - رشيد مانداوا (بي دي إف البتسواني).

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