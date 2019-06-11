خاص بالفيديو – ضياء السيد يتوقع طريق بطل كأس أمم إفريقيا.. "مصر لن تحمل الكأس"

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 - 18:23

كتب : أحمد العريان

توقعات ضياء السيد

تفصلنا أيام قليلة عن انطلاق أعرق البطولات في القارة السمراء، كأس أمم إفريقيا فمن يتوج باللقب وكيف سيكون شكل الصراع؟

يتوقع نجوم الكرة المصرية لـ FilGoal.com مشوار البطولة وهوية البطل.

واليوم موعدنا مع ضياء السيد مدرب منتخب مصر الأسبق، والأب الروحي لجيل محمد صلاح الذي يقود منتخب مصر الآن.

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ضياء السيد توقع نهائي ناري، لكن منتخب مصر لن يكون البطل بحسب توقعاته.

شاهد توقعات السيد من هنا..

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