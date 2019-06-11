خاص المنتخب لـ في الجول: تهديد صلاح بالاستبعاد؟ قطعا لم يحدث

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 - 21:01

كتب : فادي أشرف

محمد صلاح - ليفربول - دوري أبطال أوروبا

نفى إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر التقارير الصحفية التي أشارت إلى تهديد نجم الفراعنة محمد صلاح بالاستبعاد من المنتخب، في حال عدم انضمامه للمعسكر في الساعات المقبلة.

وقال لهيطة لـFilGoal.com: "تهديد صلاح بالاستبعاد؟ قطعا لم يحدث".

وأضاف "حضور صلاح للمعسكر سيكون قريبا للغاية".

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وشدد "المعسكر هادئ للغاية ولا مشاكل فيه".

ولم ينضم صلاح لمعسكر منتخب مصر حيث يقضي إجازة بعد تتويجه بدوري أبطال أوروبا مع ليفربول.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن لهيطة صرح بأن عدم انضمام صلاح لمعسكر المنتخب استعدادا لكأس الأمم الإفريقية يساوي استبعاده من المعسكر، وهو ما نفاه مدير المنتخب.

ويواجه منتخب مصر نظيره التنزاني وديا بعد غد الخميس في استاد برج العرب.

ويفتتح منتخب مصر كأس الأمم بمواجهة زيمبابوي يوم 21 يونيو، قبل مواجهة الكونغو الديمقراطية ثم أوغندا.

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