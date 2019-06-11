تشهد أروقة القلعة البيضاء اختلافا بين من يفضل استمرار خالد جلال مدربا للزمالك، ومن يفضل استقدام مدرب أجنبي.

رئيس نادي الزمالك أكد في وقت سابق استمرار خالد جلال مدربا للفريق، بعد أن تولى المسؤولية خلفا لكريستيان جروس الذي قاد الفريق للظفر ببطولة الكونفدرالية.

ولكن، علم FilGoal.com أن هناك قطاع آخر من المسؤولين داخل النادي يفضل استقدام مدرب أجنبي لخلافة جلال، خاصة أن أقرب مباراة للفريق ستكون ضد الجونة عقب كأس الأمم الإفريقية، أي بعد أكثر من شهر.

وحتى الآن، يحاول القطاع المؤيد لاستقدام مدرب أجنبي بمحاولة إقناع رئيس النادي بضرورة ذلك الأمر.

وعلم FilGoal.com أن هناك أكثر من 15 سيرة ذاتية معروضة على مسؤولي الزمالك لمدربين أجانب مرشحين لقيادة الفريق، مقدمين من عدد من الوكلاء.

ويرصد الزمالك مبلغا بين المليون والمليون ونصف المليون دولار للتعاقد مع مدرب أجنبي، في حال موافقة رئيس النادي على الأمر.

وتولى خلال جلال مسؤولية القيادة الفنية لـ الزمالك في الفترة ما بين أبريل 2018 ويونيو من نفس العام، ولعب الزمالك 4 مباريات تحت قيادة خالد جلال ونجح في الانتصار فيهم جميعا وحقق لقب كأس مصر.

ولكن في مواجهته الأولى هذا الموسم، تعادل مع حرس الحدود 1-1.

الأهلي يتصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 74 نقطة من 32 مباراة، ويأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 68 نقطة من 31 مباراة، وبينهما بيراميدز الذي أنهى مبارياته في الدوري هذا الموسم.

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