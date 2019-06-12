مجلس الأهلي يتابع تطورات الإجراءات القانونية في أزمة الدوري

تابع مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب تطورات الإجراءات القانونية ضد اتحاد الكرة في أزمة الدوري.

وقال بيان صادر عن الأهلي: "استمع المجلس إلى المستشارين القانونيين للنادي بخصوص أزمة مباريات الدوري والذين قاموا بشرح الاجراءات القانونية التي تمت أمام لجنة التظلمات ومركز التسوية والتحكيم الرياضي".

وأضاف البيان "وقال المستشارون القانونيون أن الهيئة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم سوف تقوم غدًا بنظر الشق المستعجل في الدعوى".

وكذلك، وافق المجلس على اعتزال مي هشام لاعبة الفريق الأول لكرة اليد سيدات، واحتراف دينا علاء مشرف لاعبة الفريق الأول لتنس الطاولة بالنادي في الدوري الألماني".

وكذلك، وافق المجلس على مشاركة الفريق الأول لتنس الطاولة للرجال والسيدات بالنادي في البطولة الإفريقية للأندية الأبطال المقرر إقامتها في نيجيريا خلال الفترة من ٣٠ يوليو وحتى ٤ اغسطس المقبلين.

كما تم اعتماد تشكيل الأجهزة الفنية والادارية والطبية للالعاب الفردية والجماعية للموسم الرياضي الجديد والمقدم من رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي.

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