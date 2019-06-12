مجلس الأهلي يتابع تطورات الإجراءات القانونية في أزمة الدوري

الأربعاء، 12 يونيو 2019 - 01:13

كتب : FilGoal

محمود الخطيب - زكريا ناصف - خالد بيبو - الأهلي - الصورة من الموقع الرسمي لـ الأهلي

تابع مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب تطورات الإجراءات القانونية ضد اتحاد الكرة في أزمة الدوري.

وقال بيان صادر عن الأهلي: "استمع المجلس إلى المستشارين القانونيين للنادي بخصوص أزمة مباريات الدوري والذين قاموا بشرح الاجراءات القانونية التي تمت أمام لجنة التظلمات ومركز التسوية والتحكيم الرياضي".

وأضاف البيان "وقال المستشارون القانونيون أن الهيئة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم سوف تقوم غدًا بنظر الشق المستعجل في الدعوى".

أخبار متعلقة

الخطيب يجتمع بأبو ريدة ووزير الرياضة لمناقشة أزمة الدوري خبر في الجول – الخطيب يجتمع بلجنة التخطيط الخطيب يشكل لجنة للتخطيط للكرة في الأهلي برئاسة طه إسماعيل

وكذلك، وافق المجلس على اعتزال مي هشام لاعبة الفريق الأول لكرة اليد سيدات، واحتراف دينا علاء مشرف لاعبة الفريق الأول لتنس الطاولة بالنادي في الدوري الألماني".

وكذلك، وافق المجلس على مشاركة الفريق الأول لتنس الطاولة للرجال والسيدات بالنادي في البطولة الإفريقية للأندية الأبطال المقرر إقامتها في نيجيريا خلال الفترة من ٣٠ يوليو وحتى ٤ اغسطس المقبلين.

كما تم اعتماد تشكيل الأجهزة الفنية والادارية والطبية للالعاب الفردية والجماعية للموسم الرياضي الجديد والمقدم من رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي.

اقرأ أيضا

مدرب الزمالك – بين خالد جلال والأجنبي.. اختلاف داخل القلعة البيضاء

المنتخب لـ في الجول: تهديد صلاح بالاستبعاد؟ قطعا لم يحدث

تونس 2004: حكاية منتخب رائع مع قليل من الحظ والتجنيس.. وزياد جزيري

بالفيديو – ضياء السيد يتوقع طريق بطل كأس أمم إفريقيا.. "مصر لن تحمل الكأس"

لوران بوكو.. خليفة بيليه الذي منعته الرئاسة من الاحتراف

أحمد حسن.. الصقر الذي احتل عرش إفريقيا

محمود الخطيب الأهلي في الدوري

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو - ألمانيا تكتسح إستونيا وفرنسا تستفيق أمام أندورا وإيطاليا تفسد ثورة البوسنة 5 ساعة | أوروبا
نتيجة تاريخية.. سيدات الولايات المتحدة تسحقن تايلاند بـ13 هدفا‎ 5 ساعة | أمريكا
مجلس الأهلي يتابع تطورات الإجراءات القانونية في أزمة الدوري 5 ساعة | الدوري المصري
الزمالك: لماذا التفكير في تمديد عقد ساسي.. وسنعمل ما في صالح شيكابالا 5 ساعة | الدوري المصري
قوائم أمم إفريقيا - استبعاد فينسينت أبو بكر من القائمة النهائية للكاميرون 5 ساعة | مصر 2019
أمير مرتضى: الزمالك سيشارك في البطولتين العربية والإفريقية.. والأمر ليس بيد اتحاد الكرة 5 ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 رسميا – كاف يعلن أسباب إعادة إياب نهائي دوري الأبطال.. "المباراة لم تكتمل ولا ذكر للـVAR" 2 تقرير فرنسي: التحفظ على أحمد أحمد رئيس كاف في باريس 3 تركي آل الشيخ: بالتوفيق لـ بيراميدز في المستقبل.. كانت تجربة ممتعة 4 اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات الأهلي والزمالك المتبقية في الدوري والكأس والسوبر

قد ينال إعجابك