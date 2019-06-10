وصف مصدر مسؤول بالأهلي بيان اتحاد الكرة الصادر اليوم الاثنين بـ "الواقعي والإيجابي".

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانا رسميا يعلن فيه تقديره للأهلي وطلبه بإنهاء الدوري قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية مشددا أنها رغبة اتحاد الكرة أيضا، ولكنه أكد أن الوضع لم يكن سامحا بذلك. (طالع التفاصيل)

وقال المصدر لـFilGoal.com: "بيان اتحاد الكرة واقعي، وبه العديد من النقاط الإيجابية التي يمكن البناء عليها ومنها اعتراف اتحاد الكرة بارتكاب بعض الأخطاء التي كان الأهلي قد نوه إليها من خلال بياناته".

وأضاف "كذلك، اعتراف اتحاد الكرة وإيمانه بإنهاء البطولة قبل كأس أمم إفريقيا ولكنه اصطدم بالواقع الحالي وضيق الوقت".

وأردف "هناك أيضا اعتراف بعدالة مطالب الأهلي كلها. اتحاد الكرة أعلى في بيانه من قيمة الأهلي ومكانته الوطنية كأكبر الأندية المصرية".

وأشار المصدر إلى أن "لأهلي سيتوقف بالكثير من الإيجابية أمام هذا البيان خاصة وأن اتحاد الكرة تعهد بعدم حدوث أي ضرر بالنسبة للمشاركة الإفريقية كما تعهد بحل أزمة موعد القيد وأيضا تعهد بتنفيذ تقنية حكم الفيديو والتواصل مع الشركات المنفذة وهو ما يؤكد أن الأهلي حرك المياه الراكدة وخدم الكرة المصرية بالتمسك بمطالبه".

وأتم المصدر "وبناء عليه، ينعقد المجلس خلال ساعات وسيتبلور موقف رسمي سيتم الإعلان عنه لاحقا".

و كان الأهلي قد هدد بعدم استكمال بطولة الدوري المصري لهذا الموسم في حالة عدم استكمال المسابقة قبل كأس الأمم الإفريقية.

وأرسل الأهلي مذكرة رسمية إلى اتحاد الكرة صباح السبت قبل الماضي تمسك خلالها بكافة حقوقه. (طالع التفاصيل)

قبل أن يقرر مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشكل تصاعدي "لحفظ حقوق النادي" في أزمته مع اتحاد الكرة. (طالع التفاصيل)

الأهلي يحتل حاليا المركز الأول في ترتيب بطولة الدوري برصيد 74 نقطة من 32 مباراة، ويتبقى له مباراتين يخوضهما بعد كأس الأمم الإفريقية أمام المقاولون العرب والزمالك. (طالع مواعيد المباريات المتبقية في الموسم)

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