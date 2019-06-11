تقرير - داليان يفانج يحدد سعر كاراسكو لأرسنال

حدد نادي داليان يفانج الصيني سعر بيع جناحه يانيك كاراسكو لنادي أرسنال الذي يسعى لضم الدولي البلجيكي خلال السوق الصيفية الجارية. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "لندن إيفينينج ستاندرد" البريطانية.

يانيك كاراسكو النادي : داليان ييفانج أرسنال

وقال التقرير إن النادي الصيني طلب الحصول على مبلغ 25 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن خدمات كاراسكو.

وفشل أرسنال خلال شهر يناير الماضي في الحصول على خدمات كاراسكو صاحب الـ25 عاما على سبيل الإعارة.

كاراسكو انضم إلى يفانج في فبراير 2018 بمبلغ 9.45 مليون جنيه إسترليني، ويمتد عقده الحالي حتى ديسمبر 2022.

الدولي البلجيكي تحدث مع صحيفة nieuwsblad البلجيكية في وقت سابق ليكشف "أحد الأندية الأوروبية يرغب في ضمي. العرض قُدم بالفعل والمفاوضات تسير بشكل جيد جدا مع وكيلي".

وأضاف "أعلم أنني أهم لاعب في صفوف داليان بيفانج ولكنني أتمنى أن يوافق رئيس النادي على رحيلي. أرغب في إتمام الصفقة".

وواصل "أرغب في العودة إلى أوروبا مجددا".

وشارك كاراسكو خلال الموسم الجاري في 10 مواجهات بالدوري الصيني سجل خلالها 7 أهداف وصنع هدفين.

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