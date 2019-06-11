قوائم أمم إفريقيا – بوطيب ضمن خط هجوم ناري في الأسماء النهائية للمغرب

أعلن هيرفي رينار المدير الفني الفرنسي لمنتخب المغرب، قائمة أسود الأطلس النهائية للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

قائمة المغرب شهدت استبعاد أيوب الكعبي مهاجم هيبي تشاينا فورتشون الصيني، فيما يتواجد عبد الرزاق حمد الله مهاجم النصر السعودي بعد مستوياته الرائعة هذا الموسم.

لأن الكثير يصعب وصفه.. روح المغرب

ويملك أسود الأطلس خط هجوم ناري، يقوده حمد الله بجانب خالد بوطيب مهاجم الزمالك، ومعهما أسامة إدريسي مهاجم إي زيد ألكمار.

وسيلتحق منير المحمدي الحارس الأساسي للمغرب ببعثة الفريق في مصر مباشرة، وذلك بسبب مشاركته حاليا مع مالاجا في التصفيات المؤهلة للدوري الإسباني الممتاز.

وجاءت قائمة المغرب النهائية كالتالي:

حراسة المرمى: منير الكجوي المحمدي (مالاجا الإسباني) – ياسين بونو (جيرونا الإسباني- أحمد التكناوتي (الوداد).

الدفاع: مروان دا كوستا (اتحاد جدة) – رومان سايس (ولفرهامبتون) – عبد الحميد يونس (ستاد ريمس) – مهدي بنعطية (الدحيل) – أشرف حكيمي (بروسيا دورتموند) – نصير مزراوي (أياكس).

الوسط: كريم الأحمدي (اتحاد جدة) - يوسف آيت بن ناصر (سانت إيتيان الفرنسي) – المهدي بوربيعة (ساسولو) – مبارك بوصوفة (الشباب السعودي) – يونس بلهندة (جالاتا سراي التركي) – فيصل فجر (كان الفرنسي) – نور الدين أمرابط (النصر السعودي) – حكيم زياش (أياكس) - يوسف النصيري (ليجانيس الإسباني) – سفيان بوفال (سيلتا فيجو) – نبيل درار (فنربهشه التركي).

الهجوم: عبد الرزاق حمد الله (النصر السعودي) – خالد بوطيب (الزمالك) – أسامة إدريسي (ألكمار).

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من جهة أخرى، جاءت قائمة المستبعدين كالتالي:

الحارس: عبد العالي المحمدي (نهضة بركان).

الدفاع: عبد الكريم باعدي (حسنية أغادير).

الوسط: أمين حاريت (شالكه).

الهجوم: أيوب الكعبي (هيبي تشاينا فورتشون الصيني).