خاص المصري لـ في الجول: وسطاء تحدثوا معنا بشأن انتقال إسلام عيسى لـ الأهلي.. وهذا موقفنا

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 - 14:06

كتب : أيمن عيد

إسلام عيسى أمام الزمالك

كشف محمد الخولي نائب رئيس مجلس إدارة المصري عن تحدث ما أسماهم "وسطاء ووكلاء" مع إدارة النادي الساحلي من أجل انتقال لاعب الفريق إسلام عيسى إلى صفوف الأهلي.

عقد عيسى مع المصري يمتد حتى 2023، لكن الفريق فشل في الاتفاق على تمديد التعاقد معه الشهر الماضي.

وقال الخولي لـFilGoal.com: "تحدث معي بعض الوسطاء ووكلاء اللاعبين لبحث إمكانية انتقال إسلام عيسى إلى الأهلي".

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وأضاف "رحيل إسلام عيسى أو أي لاعب آخر لابد من حصول النادي على عائد مادي جيد وإلا سيستمر اللاعب معنا".

وأشار نائب الرئيس "أتمنى عودة العلاقات الجيدة مع النادي الأهلي وأن تسود الروح الرياضية دائما بين الناديين والجماهير".

وأتم "إذا تم انتقال عيسى إلى الأهلي ستكون بادرة طيبة في مستقبل العلاقات بين الفريقين".

وسجل عيسى 7 أهداف في 26 مباراة شارك فيها مع المصري في الموسم الحالي من الدوري.

مناقشات عيسى مع إدارة ناديه وصلت إلى طريق مسدود فيما يخص رفع قيمة العقد الذي يتقاضاه اللاعب البالغ عمره 23 عاما، والمصري فكر في إعارته في الشهر الماضي حسبما علم FilGoal.com (طالع التفاصيل).

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