قبل مواجهة الفراعنة.. ثنائي مصري ينضم إلى الجهاز الفني لمنتخب تنزانيا

انضم ثنائي مصر إلى الجهاز الفني لمنتخب تنزانيا التي تستعد لبطولة أمم إفريقيا 2019 المقامة في مصر.

تنزانيا تتواجد في المجموعة الثالثة بالبطولة والتي تضم برفقتها الجزائر والسنغال وكينيا.

وأعلن الاتحاد التنزاني انضمام الثنائي عبد الرحمن عيسى كمدرب وعلي طه كمحلل أداء إلى معسكر الفريق المقام حاليا في القاهرة.

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وكان منتخب تنزانيا بقيادة مدربه إيمانويل أمونيكي قد وصل إلى القاهرة السبت الماضي كأول فريق يصل لمصر استعدادا للمعترك الإفريقي.

وتخوض تنزانيا مباراة ودية أمام المنتخب الوطني يوم الخميس المقبل على ملعب برج العرب بالأسكندرية.

وتستهل نجوم الطوائف مبارياتها بمواجهة السنغال يوم 23 يونيو الجاري على ملعب الدفاع الجوي.

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