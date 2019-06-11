رسميا - فونسيكا مدربا لروما لمدة موسمين

أعلن نادي روما الإيطالي رسميا تعاقده مع البرتغالي باولو فونسيكا لقيادة الفريق لمدة موسمين مقبلين.

وكشف الجيالوروسي عبر موقعهم الرسمي عن تواجد خيار التمديد لعام إضافي حتى صيف 2022.

وقال جيمس بالوتا رئيس النادي: "باولو مدرب صغير وطموح ويمتلك خبرة دولية وعقلية فائزة وسمعة لعب كرة هجومية وهو ما يثير حماسة جماهيرنا".

فونسيكا المولود في موزمبيق نجح في قيادة فريقه السابق شاختار دونيتسك الأوكراني لتحقيق الثنائية المحلية لثلاثة مواسم متتالية.

وقال المدرب البرتغالي: "سعيد للغاية بتولي تدريب روما، أود شكر إدارة النادي على الفرصة التي منحوني إياها، متحمس ومتحفز لهذه المهمة".

وأضاف "متشوق للذهاب إلى روما ومقابلة جماهيرنا وبداية الموسم. معا، أؤمن بقدرتنا على تحقيق شيء مميز".

اولو فونسيكا تولى تدريب شاختار دونيتسك في 2016 وحقق مع الفريق الأوكراني 7 ألقاب.

حقق الدوري 3 مرات على التوالي وكذلك كأس أوكرانيا، بينما حقق لقب السوبر الأوكراني مرة موسم 2017-18.

قبل أن يتولى تدريب شاختار، قاد فونسيكا مسؤولية قيادة العديد من الفرق البرتغالية أبرزهم بورتو وبراجا.

مع بورتو، في الفترة ما بين 2013 وحتى 2014 نجح في تحقيق لقب السوبر البرتغالي.

بينما حقق لقب كأس البرتغال مع براجا في موسم 2015-16.

ولعب شاختار 139 مباراة تحت قيادة فونسيكا ونجح الفريق الأوكراني في الفوز 104 مرة والتعادل 17 مرة والخسارة 18 مرة.

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