قوائم أمم إفريقيا - 17 محترفا يقودون موريتانيا.. 7 أسماء في الانتظار

حدد كورنتين مارتينز المدير الفني الفرنسي لمنتخب موريتانيا القائمة النهائية التي تضم 23 لاعبا لخوض نهائيات كـأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر بدءا من 21 يونيو المقبل.

ويقع منتخب المُلقب "المرابطون" في المجموعة الخامسة والتي تضم أنجولا وتونس ومالي.

ولم تشهد القائمة أي مفاجأت حيث ضمت 6 لاعبين من الدوري المحلي مقابل 17 لاعبا محترفا.

ويخوض المنتخب الموريتاني مرحلة الإعداد على فترتين، الأولى في نواكشوط العاصمة في الأول من يونيو.

وتقام مباراتين وديتين أمام بنين ومدغشقر، ضمن معسكر في المغرب في الفترة من الثامن وحتى التاسع عشر من الشهر ذاته.

ووضع المدرب الفرنسي قائمة من قائمة تضم 7 لاعبين في القائمة الاحتياطية تحسبا لأي إصابات أو غيابات.

وجاءت القائمة النهائية كالتالي لمنتخب المرابطون:

حراسة المرمى: سليماني براهيم (نواذيبو الموريتاني) – ناموري دياو (كاديا الموريتاني) – باباكار ديوب (الشرطة الموريتاني(

الدفاع: عبدول با (أوكسير با) – باكاري نيداي (الدفاع الحسني الجديدي المغربي) – سالي سار (سيرفيت السويسري) – ديادي ديارا (سيدان الفرنسي) – هارونا سي (جرينوبل الفرنسي) – المصطفى دياوا (نواكشوط كينجز الموريتاني) – علي عبيد (ألكوركون الإسباني) – عبد القادر صيام (أورليان الفرنسي).

الوسط: محمد يالي (تاجنانت الجزائري) – إبراهيما كوليبالي (جرينوبل الفرنسي) ديالو جويديالي (أليجايزسبور التركي) – خاسا كامارا (زانثي اليوناني) – أليساني ديوب (هجر السعودي) – عبدولاي جايي (نواذيبو الموريتاني) – الحسن العيد (بلد الوليد الإسباني).

الهجوم: أداما با (جريسينسبور التركي) – إسماعيل دياكاتي (تطوان التونسي) – مولاي أحمد خليل (قابس التونسي) – سليماني أني (أوريلاك الفرنسي) – حماية تانجي (نواذيبو الموريتاني).

فيما جاءت القائمة الإضافية والتي ضمت 7 أسماء:

حراسة المرمى: أساني علي (ريد ستار الفرنسي).

الدفاع: حمزة جوار (موندفيل الفرنسي) – عثماني سامبا (درانسي الفرنسي).

الوسط: عبد الله محمود (ديبورتيفو ألافيس الإسباني) – إدريسا صيام (كونكورد الموريتاني).

الهجوم: أمادو نياس (زاغرتا اللبناني) – محمد عبد الله سوداني (تاجنانت الجزائري).