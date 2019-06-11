ميدو: سأحاول إقصاء الزمالك من الكأس

يتطلع أحمد حسام ميدو المدير الفني الجديد لمصر المقاصة لقيادة الفريق نحو إقصاء الزمالك من دور الثمانية لكأس مصر.

وصرح ميدو عبر قناة النهار "لعبت ضد الزمالك عدة مباريات، وتعادل مع دجلة في الدقيقة الأخيرة وكنت أقاتل على المكسب مثل أي مباراة".

وأضاف "نعلم أن مواجهة الزمالك في الكأس صعبة وسنحضر لها فالوقت ما زال مبكرا وسنكون ندا قويا وسنحاول تخطي الزمالك رغم أن الأمر صعب وليس سهلا لأن الزمالك أكثر فريق فاز بالكأس في السنوات الأخيرة ولديه خبرات بهذه البطولة".

واستدرك ميدو "لكن المقاصة لديه من الإمكانيات واللاعبين وسنجهز خطة لتقديم مباراة قوية".

وأشار "طموحي مع المقاصة البقاء مع الفريق أطول فترة ممكنة، وقيادته لتحقيق أكبر عدد ممكن من الانتصارات، فالنادي يتميز بالاستقرار الإداري والمالي ويضم مجموعة مميزة من اللاعبين".

ولفت "سأعقد جلسة مع الجهاز الفني السابق للمقاصة كما طلبت من جهازي المعاون إعداد تقرير عن آخر 5 مباريات للفريق في بطولة الدوري وآخر 5 مباريات لفريق الشباب لتحديد العناصر المطلوبة والاستقرار على خطة صفقات الموسم الجديد".

وأتم تصريحاته "أعد الجماهير بأن يكون المقاصة أحد الفرق التي ينتظر الجميع مبارياتها مثل وادي دجلة مع تاكيس والمصري مع إيهاب جلال وقادرون على تحقيق مركز متقدم في بطولة الدوري".

اقرأ أيضا

مصدر بـ الأهلي لـ في الجول: بيان اتحاد الكرة "واقعي وإيجابي".. مطالبنا حركت المياه الراكدة

اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات الأهلي والزمالك المتبقية في الدوري والكأس والسوبر

السودان 70.. أعوام من التفرد والإبهار سرعان ما توارت خلف عقود من التراجع

دوري الـ365 يوما ليس الأطول في تاريخ الكرة المصرية

ما بين السطور في بيان اتحاد الكرة.. لجنة برئاسة شوبير والأندية تتحمل تكاليف الـVAR

عواد لـ في الجول: الإسماعيلي رفض عرضا لضمي بـ3.5 مليون دولار.. لن أرحل