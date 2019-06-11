تقرير - سامبدوريا يرفض عرضا من أرسنال لضم ثنائي فريقه

رفض نادي سامبدوريا عرضا بقيمة 43 مليون جنيه إسترليني من نادي أرسنال لضم الثنائي يواكيم أندرسن ودينيس برايت، وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت".

وتقدم نادي أرسنال بعرض بقيمة 43 مليون جنيه إسترليني لضم الثنائي، لكن سامبدوريا طلب 50 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن خدماته.

أندرسن المدافع الدنماركي صاحب الـ23 عاما انضم إلى سامبدوريا قادما من تفينتي الهولندي بمبلغ 1.4 مليون يورو عام 2017 ويمتد تعاقده الحالي حتى صيف 2022.

وشارك يواكيم أندرسن خلال الموسم الجاري في 34 مباراة بكل المسابقات صنع خلالها هدفا.

أما الدولي البلجيكي دينيس برايت صاحب الـ25 عاما فانضم إلى سامبدوريا قادما من أندرلخت في صيف 2016 بمبلغ 10 ملايين يورو، ويمتد تعاقده الحالي حتى صيف 2021.

وشارك برايت خلال 37 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها هدفين وصنع 3 آخرين.

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