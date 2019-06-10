ما بين السطور في بيان اتحاد الكرة.. لجنة برئاسة شوبير والأندية تتحمل تكاليف الـVAR

ربما جاء بيان اتحاد الكرة متخما بالمعلومات، لذا قد تتوه بعض الأمور التي أعلن عنها مجلس إدارة الجبلاية.

فبجانب تأكيده على احترام الأهلي وتقديره وتفهمه لطلبه بضرورة إنهاء الدوري قبل كأس الأمم الإفريقية، أعلن اتحاد الكرة المصري عن 3 قرارات هامة.

وتلك القرارات هي..

مخاطبة للكاف

أعلن الاتحاد المصري عن مخاطبته لنظيره الإفريقي لـ"ترحيل فترة القيد المحددة من 30 يونيو إلى 5 أغسطس استنادا إلى إعادة نهائي دوري الأبطال الإفريقي".

ويسعى اتحاد الكرة لإعفاء الأندية المصرية الأربعة المشاركة إفريقيا، الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري، من مواعيد القيد التي حددها كاف أسوة بالإجراء المتوقع اتباعه مع الترجي التونسي والوداد المغربي، طرفي نهائي دوري الأبطال الذي سيتم إعادته.

وشدد اتحاد الكرة أنه "يسعى ألا يلحق أي ضرر فني أو ادبي بالأندية المصرية التي تقرر مشاركتها في البطولات الإفريقية في الموسم الجديد".

لجنة برئاسة شوبير

وكذلك أعلن اتحاد الكرة عن لجنة مختصة بكتابة لوائح الموسم الجديد، "لجنة يترأسها نائب رئيس الاتحاد (أحمد شوبير) وتضم خبراء متخصصين بإعداد مشروع لائحة متكاملة للمسابقات المحلية على أن يقوم مجلس إدارة الاتحاد بمراجعتها ومخاطبة الأندية لعرض مشروع هذه اللائحة قبل اعتمادها لتكون ضمانه لحقوق الجميع وملزمة لكل الاطراف بما يضمن الاحترافية في إدارة اللعبة".

الأهلي كان قد طلب من قبل في بيانه " إعداد لائحة متكاملة للمسابقات المحلية ذات بنود واضحة، وغير قابلة للاجتهاد، والتفسيرات الشخصية، متضمنةً علاج كل السلبيات، وأن يقوم بإعداد هذه اللائحة خبراء متخصصون، وأن يمنح الاتحاد الفرصة كاملة لكل الأندية للاطلاع على مشروع هذه اللائحة وإبداء الملاحظات عليها؛ لتكون بعد اعتمادها السندَ والمرجعية لأي نادٍ في طلباته قبل اللجوء للاتصالات والعلاقات الشخصية".

الأندية تتحمل الـVAR

اتحاد الكرة أوضح في بيانه أن الأندية هي من ستتحمل تكلفة تقنية حكم الفيديو.

وقال البيان: " وفيما يتعلق بتطبيق تقنية حكم الفيديو فأن الاتحاد المصري لكرة القدم بدأ بالفعل في التواصل مع الجهة المسئولة (مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم) IFAB لبدء الاجراءات التنفيذية لهذا المشروع بعد الاطلاع علي تكاليفه وقدرة الاندية علي تحملها وجاهزية الملاعب لتطبيقه".

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