خاص عواد لـ في الجول: الإسماعيلي رفض عرضا لضمي بـ3.5 مليون دولار.. لن أرحل

الإثنين، 10 يونيو 2019 - 18:32

كتب : حامد وجدي

محمد عواد - الوحدة

كشف محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي أن إدارة الدراويش رفضت التفريط فيه نهائيا.

وأوضح عواد في تصريحات لـFilGoal.com: "مجلس الإدارة رفض عرضا بقيمة 3 ملايين ونصف المليون دولار".

ولم يفصح عواد عن النادي الذي أرسل العرض، وكان الحارس قد أعلن من قبل أنه سيستمر في السعودية.

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وأضاف عواد "سأتواجد في مران الفريق يوم السبت المقبل، ولن أرحل عن الفريق".

وأردف "نستعد أنا وباقي اللاعبين لتقديم موسم كبير من أجل العودة للبطولات الإفريقية".

وأتم "أعد جماهير الدراويش بالمنافسة على كافة البطولات وتقديم موسم يرضي طموح الجماهير".

ولعب عواد الموسم الماضي معارا للوحدة السعودي، ولم ينضم لقائمة منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية.

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