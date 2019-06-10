اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات الأهلي والزمالك المتبقية في الدوري والكأس والسوبر

أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم عن مواعيد المباريات المتبقية من مسابقة الدوري المصري لموسم 2018/2019 والمقرر إقامتهم عقب إنتهاء بطولة أمم إفريقيا.

وكان اتحاد الكرة المصري أعلن عقب عدة اجتماعات مع الأندية صعوبة استكمال بطولة الدوري قبل انطلاق بطولة أمم إفريقيا، على أن تُلعب باقي المباريات عقب انتهاء البطولة.

ويتبقى من مسابقة الدوري المصري 4 مباريات وهم الجونة ضد الزمالك، الزمالك ضد الإسماعيلي، المقاولون العرب ضد الأهلي، وأخيرا مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

مباريات الدوري

وتم تحديد يوم 23 يوليو موعدا لمباراة الجونة والزمالك، ويوم 26 من الشهر ذاته موعدا لمواجهة الزمالك ضد الإسماعيلي.

بينما يلعب المقاولون العرب ضد الأهلي يوم 26 في نفس توقيت مباراة الزمالك والإسماعيلي.

ويختتم الدوري يوم 30 يوليو بمواجهة الأهلي والزمالك التي تقام بملعب برج العرب.

الأهلي يتصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 74 نقطة من 32 مباراة، ويأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 68 نقطة من 31 مباراة.

مباريات الكأس

كما حددت لجنة المسابقة مواعيد باقي المباريات المتبقية من بطولة كأس مصر للموسم ذاته وجاءت كالآتي:

الأهلي ضد بيراميدز يوم 28 أغسطس في دور الـ16 من البطولة بملعب برج العرب في الإسكندرية.

ثم يلتقي الفائز من الأهلي وبيراميدز ضد حرس الحدود في دور الثمانية يوم 1 سبتمبر بملعب برج العرب.

أما الزمالك يلعب أمام مصر للمقاصة في دور الثمانية يوم 1 سبتمبر في استاد السلام.

ويلعب الفائز من الزمالك والمقاصة ضد الاتحاد السكندري في نصف النهائي يوم 5 سبتمبر في ملعب الإسماعيلية.

وتقام المباراة الثانية في نصف النهائي التي تجمع بين الفائز من الأهلي وبيراميدز أمام حرس الحدود يوم 5 سبتمبر أيضا بملعب برج العرب.

وأخيرا نهائي كأس مصر يوم 9 سبتمبر في استاد القاهرة الدولي.

وتم تحديد يوم 18 سبتمبر موعدا لمباراة السوبر المصري بين بطل الدوري وبطل الكأس.

وإليكم مواعيد مباريات الدوري المتبقية التي تُلعب بعد نهاية بطولة أمم إفريقيا.

الجونة × الزمالك

مؤجلة من الجولة 33

الثلاثاء 23-7-2019

الساعة الثامنة مساء – استاد الجونة

الزمالك × الإسماعيلي

مؤجلة من الجولة 27

الجمعة 26-7-2019

الساعة الثامنة مساء – استاد بتروسبورت

المقاولون العرب × الأهلي

مؤجلة من الجولة 33

الجمعة 26 -7-2019

الساعة الثامنة مساء – استاد برج العرب

الأهلي × الزمالك

الجولة الأخيرة للدوري

الثلاثاء 30 -7-2019

الساعة الثامنة مساء – استاد برج العرب

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