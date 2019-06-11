بعد سنتين بات الحلم حقيقة، بدا صعبا على لاعب ناشئ صغير لا عقد له، لكن إيمانه بقدراته وسعيه الجاد لتحقيق طموحه جعله حارسا في الدوري الإسباني.

محمد عز الدين، حارس مصري شاب موهوب، طرق باب الاحتراف حتى فتح له. تدرب بقوة ليطور مستواه ويرفع قدراته إلى أن أقنع نادي ليجانيس بالتعاقد معه.

FilGoal.com حاور محمد ليروي رحلته من الزمالك إلى إسبانيا.

يقول محمد عز الدين المولود في 2003:"القصة بدأت عن طريق وكيل لاعبين شاهدني في الزمالك ورشحني لشركة إسبانية يعمل معها وأرسل لها لقطات مصورة خاصة بي وبدورها حاولت الشركة تسويقي إلى أن طلب نادي ليجانيس حضوري لأقضي فترة معايشة في مايو 2017".

ويكمل محمد "تابعوني منذ ذلك الحين، ومنذ أشهر طلبوا حضوري لقضاء فترة معايشة أخرى، وبعد أسبوع تعاقدوا معي الحمد لله".

حسنا، كم تلقى الزمالك نظير انتقالك؟ يجيب محمد "لا شيء، لأن نادي الزمالك ليس متعاقدا معي باعتباري لاعب أصغر من سن الـ18".

الإجابة تبعها سؤال استفساري، كيف؟ ليجيب محمد البالغ طوله 180 سم "لا يوجد أي عقد للاعب في مصر لم يبلغ بعد 18 عاما، لذلك يحق الرحيل مجانا خارج مصر إذا سنحت له فرصة. لكن إذا أراده فريق مصري، لابد أن يحصل على استغناء من ناديه الأصلي أولا".

FilGoal.com تأكد من صحة المعلومة بالاستفسار من نادي الزمالك.

حسنا، من الذي دربك وساهم في تطور مستواك؟

محمد عز الدين: كابتن سامح إسماعيل المدير الفني وكابتن حسني مسعد مدرب حراس المرمى.

هل اكتشفك؟

محمد عز الدين: لا، بل كابتن أحمد عبد المقصود أحد مدربي نادي الزمالك. هو من جاء بي من إنبي. تعرفت عليه عن طريق كابتن عزت العراقي مدربي السابق في إنبي، ومن هنا جاءت فرصة اللعب في الزمالك التي كانت بمثابة حلم لي.

لماذا أردت الرحيل عن الزمالك إذن؟

محمد عز الدين: فقط لأني أحلم بالاحتراف. كانت الأمور على ما يرام في الزمالك لكني أريد اللعب في أوروبا.

حسنا، أي شعار تتمنى يوما الدفاع عنه؟

محمد عز الدين: ريال مدريد

من مثلك الأعلى في مصر؟

محمد عز الدين: الأسطورة عصام الحضري.

ومن الأجانب؟

محمد عز الدين: يعجبني كثيرا أليسون بيكر حارس ليفربول.

احتراف لاعب في سن صغيرة يجعل بلده الأصلي مهددا بفقدانه مستقبلا إذا حصل على جنسية دولة أخرى، وهو ما جعلنا نتوجه بالسؤال إلى محمد عن هذا الأمر ليفاجئنا بأنه يحمل جنسية أخرى فعلا!

يقول محمد:"أنا فعلا أحمل الجنسية الأمريكية، لكن أتمنى بإذن الله اللعب لمنتخب مصر حين يستدعيني في أي لحظة".

شكرا كابتن محمد وبالتوفيق في مشوارك المقبل.

محمد عز الدين: أشكركم جدا.

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