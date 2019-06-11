اسكواش - الشوربجي والوليلي يضمنان التأهل لنصف نهائي بطولة ختام الموسم

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 - 11:12

كتب : محمد سمير

رنيم الوليلي أمام الفرنسية كاميل سيرم

ضمن الثنائي محمد الشوربجي ورنيم الوليلي التأهل لنصف نهائي بطولة ختام الموسم المقامة بين أفضل 8 لاعبين في العالم هذا الموسم.

وتقام بطولة ختام الموسم لأفضل 8 لاعبين في العالم، في مصر للمرة الأولى بتنظيم وادي دجلة والمقامة في مول العرب.

ويقسم اللاعبون على مجموعتين يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى نصف النهائي ويحصل بطل النسخة الحالية من المسابقة على 1000 نقطة إضافية على تصنيفه العالمي.

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وتغلبت رنيم الوليلي على الفرنسية كاميل سيرم بشوطين مقابل شوط واحد لترفع رصيدها إلى 7 نقاط، بينما فازت الويلزية تيسني إيفانز على النيوزلاندية جويل كينج بنفس النتيجة.

وبذلك انحصرت المنافسة على البطاقة الثانية بين الثنائي كاميل سيرم وتيسني إيفانز.

أما في المجموعة الثانية فتغلبت نور الطيب على نوران جوهر بشوطين مقابل شوط واحد، وحصل الثنائي نور الشربيني والإنجليزية سارة جان بيري على راحة.

وفي منافسات الرجال تغلب كريم عبد الجواد في مباراته الأولى على النيوزلاندي بول كول بشوطين نظيفين.

وفي المجموعة الثانية تغلب محمد الشوربجي على زميله طارق مؤمن بشوطين مقابل شوط واحد ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، بينما يتساوى طارق مع البيروفي دييجو إلياس بـ 4 نقاط.

وضمن الشوربجي التأهل لنصف النهائي بينما انحصرت المنافسة على البطاقة الثانية بين طارق مؤمن ودييجو إلياس.

وتقام اليوم مباريات اليوم قبل الأخير من دور المجموعات:

*جميع المباريات مذاعة على قناة أون سبورت*

نور الشربيني × نور الطيب (7 مساء)

علي فرج × كريم عبد الجواد (7:30 مساء)

نوران جوهر × سارة جان بيري (8 مساء)

محمد أبو الغار × النيوزلاندي بول كول (8:30 مساء)

رنيم الوليلي × النيوزلاندي جويل كينج (9 مساء)

محمد الشوربجي × الألماني سيمون روزنر (9:30 مساء)

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