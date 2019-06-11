خاص العشري لـ في الجول: حسم بقائي مع الحدود خلال الساعات المقبلة

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 - 01:06

كتب : أحمد شاكر

طارق العشري - الزمالك - حرس الحدود

كشف طارق العشري المدير الفني لحرس الحدود أن حسم بقائه مع الفريق خلال الموسم المقبل ستكون خلال الساعات المقبلة.

وقال العشري لـFilGoal.com: "عقدت جلسة يوم الاثنين مع مسؤولي النادي لوضع بعض النقاط على الحروف".

وأضاف "أنا سعيد بالفترة الأخيرة والنادي ساندني كثيرا، إنها منظومة أكثر من رائعة ولهم كل الشكر والتقدير".

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وأكمل "في الجلسة كان لدي بعض الطلبات مثل تدعيمات جيدة، من 6 إلى 8 لاعبين في كل الخطوط".

وأتم "أنتظر رد مسؤولي الفريق، وبناء على ذلك سأحدد موقفي".

وقاد العشري الحدود للبقاء في الدوري هذا الموسم، حيث أنهى الدوري في المركز الـ13 بـ38 نقطة.

وفاز العشري في 8 مباريات وتعادل 11 وخسر 8 مع الحرس في الدوري هذا الموسم.

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