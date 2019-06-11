خاص الإسماعيلي لـ في الجول: أمر متولي وباهر في يد النادي

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 - 00:50

كتب : ياسر الشريف

باهر المحمدي ومحمود متولي وحسني عبد ربه لاعبو الإسماعيلي مع لوبيز محلل أداء منتخب مصر

قال صبري المنياوي مدير الكرة في الإسماعيلي إن باهر المحمدي ومحمود متولي لا يحق لهما التوقيع لأي ناد.

باهر المحمدي

النادي : الإسماعيلي

محمود متولي

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي

وتحدث المنياوي لـ FilGoal.com قائلا: "يتبقى لمتولي عاما في عقده، أما عقد المحمدي فيستمر لموسمين مقبلين".

وأضاف "عقد المدافعين مستمر مع الفريق، واستمرارهما من عدمه في يد إدارة النادي".

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وشدد "في الوقت الحالي، لا أعرف إن كنت أنا شخصيا مستمر في الموسم الجديد أو لا، هذا أمر في يد الإدارة أيضا".

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى توقيع الثنائي للأهلي.

ويبلغ متولي من العمر 26 عاما وسجل 6 أهداف مع الدراويش هذا الموسم في 22 مباراة.

أما المحمدي الذي انضم لمعسكر منتخب مصر استعدادا لكأس أمم إفريقيا، فيبلغ من العمر 22 عاما وشارك في 35 مباراة مع الفريق هذا الموسم.

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