ميدو: منتخب مصر المرشح الأول للفوز بأمم إفريقيا.. ومن المبكر أن أتولى تدريب الفراعنة

يرى أحمد حسام "ميدو المدير الفني لمصر للمقاصة أن منتخب مصر هو المرشح الأول للفوز ببطولة الأمم الإفريقية المقبلة.

وقال ميدو خلال مؤتمر صحفي له: "مصر تفوز بلقب الأمم الإفريقية عندما تستضيف البطولة وحدث هذا الأمر في سنوات 1959 و1986 و2006 والاستثناء الوحيد كان في 1974.

وأضاف ميدو "نمتلك فريقا يجمع بين الخبرات والشباب يعمل تحت مدرب ذكي وهو خافيير أجيري الذي يتعامل مع كل مباراة بأسلوب مختلف".

وأوضح "أثق في أجيري واللاعبين وأيضا نحن نمتلك واحدا من أفضل 4 لاعبين في العالم وهو محمد صلاح".

وشدد "بالتأكيد البطولة ستكون صعبة لمشاركة منتخبات قوية للغاية لكن أتوقع وصول مصر للنهائي على أقل تقدير".

وبسؤاله عن إمكانية توليه تدريب منتخب مصر رد قائلا: "أنا مدرب صغير السن وهدفي الحالي الاستمرار مع المقاصة لأطول فترة ممكنة ولا أريد أن أخطو خطوات مبكرة في مسيرتي التدريبية".

وكشف ميدو "أحلم بتولي تدريب منتخب مصر في كأس العالم ولكن في التوقيت المناسب".

وأتم تصريحاته "دائما ما يتعرض مدرب المنتخب لانتقادات بسبب اختياراته قبل البطولات مثل حسن شحاتة في 2006 عندما استبعد حازم إمام وفي 2010 بعد عدم ضم ميدو، ولكن حققنا اللقب وبالتحديد في 2006 كان للجماهير الدور الأكبر في الفوز باللقب".

وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية 2019 في الفترة ما بين 21 يونيو إلى 19 يونيو بمشاركة 24 منتخبا.

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