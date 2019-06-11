عامر حسين يكشف موعد بدء وانتهاء الموسم المقبل.. و"الكأس باللاعبين الجدد"

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة المصري موعد بدء وانتهاء الموسم المقبل.

وقال حسين لقناة "النهار": "الموسم الجديد سيبدأ يوم 19 سبتمبر، بعد لقاء السوبر المحلي بـ24 ساعة".

وأضاف "من المفترض أن ينتهي الموسم في يوليو المقبل، على أن يكون السوبر المحلي للموسم الجاري بين دورين الموسم المقبل".

وكذلك، أوضح حسين أن الصفقات الجديدة للأندية من حقها المشاركة في بطولة كأس مصر التي تستأنف أغسطس المقبل.

أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم عن مواعيد المباريات المتبقية من مسابقة الدوري المصري لموسم 2018/2019 والمقرر إقامتهم عقب إنتهاء بطولة أمم إفريقيا.

ويتبقى من مسابقة الدوري المصري 4 مباريات وهم الجونة ضد الزمالك، الزمالك ضد الإسماعيلي، المقاولون العرب ضد الأهلي، وأخيرا مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

مباريات الدوري

وتم تحديد يوم 23 يوليو موعدا لمباراة الجونة والزمالك، ويوم 26 من الشهر ذاته موعدا لمواجهة الزمالك ضد الإسماعيلي.

بينما يلعب المقاولون العرب ضد الأهلي يوم 26 في نفس توقيت مباراة الزمالك والإسماعيلي.

ويختتم الدوري يوم 30 يوليو بمواجهة الأهلي والزمالك التي تقام بملعب برج العرب.

الأهلي يتصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 74 نقطة من 32 مباراة، ويأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 68 نقطة من 31 مباراة.

مباريات الكأس

كما حددت لجنة المسابقة مواعيد باقي المباريات المتبقية من بطولة كأس مصر للموسم ذاته وجاءت كالآتي:

الأهلي ضد بيراميدز يوم 28 أغسطس في دور الـ16 من البطولة بملعب برج العرب في الإسكندرية.

ثم يلتقي الفائز من الأهلي وبيراميدز ضد حرس الحدود في دور الثمانية يوم 1 سبتمبر بملعب برج العرب.

أما الزمالك يلعب أمام مصر للمقاصة في دور الثمانية يوم 1 سبتمبر في استاد السلام.

ويلعب الفائز من الزمالك والمقاصة ضد الاتحاد السكندري في نصف النهائي يوم 5 سبتمبر في ملعب الإسماعيلية.

وتقام المباراة الثانية في نصف النهائي التي تجمع بين الفائز من الأهلي وبيراميدز أمام حرس الحدود يوم 5 سبتمبر أيضا بملعب برج العرب.

وأخيرا نهائي كأس مصر يوم 9 سبتمبر في استاد القاهرة الدولي.

وتم تحديد يوم 18 سبتمبر موعدا لمباراة السوبر المصري بين بطل الدوري الموسم الماضي، الأهلي وبطل الكأس، الزمالك.

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