إيتو: أتوقع فوز صلاح بلقب هداف الأمم.. وأتمنى تتويجه بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا

توقع صامويل إيتو نجم وأسطورة منتخب الكاميرون تتويج محمد صلاح بلقب هداف بطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019.

محمد صلاح النادي : ليفربول

وقال إيتو خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته شركة "اتصالات" في القاهرة: "أتوقع فوز محمد صلاح بجائزة هداف البطولة المقبلة وهو المرشح الأول للحصول على هذا اللقب".

وأضاف "أما أنا أتمنى فوزه بجائزة أفضل لاعب في قارة إفريقيا".

محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي قاد فريقه للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا بعد التغلب على توتنام في نهائي البطولة. ويحمل النجم المصري لقب أفضل لاعب في إفريقيا خلال العامين الماضيين.

انتقل إيتو للحديث عن مشواره مع فريق برشلونة الإسباني قائلا: "كانت الفترة الأفضل في مسيرتي الكروية، انتقلت لبرشلونة قادما من قارة إفريقيا وكان من المهم أن أثبت للجماهير قدرتي على المنافسة والتألق في هذا المستوى الكبير لكرة القدم".

وبسؤاله عن مستقبله مع كرة القدم رد قائلا: "لا أريد أن أتجه إلى العمل الإداري أو تولي رئاسة الاتحاد الإفريقي، أسعى للتوغل أكثر في مجال التدريب لتحقيق نجاحات كبيرة مثل التي حققتها وأنا لاعب".

وأتم إيتو تصريحات بالرد على سؤال من صاحب المهارة الأكبر، هو أم أحمد حسام ميدو؟ ليرد النجم الكاميروني مازحا: "ميدو".

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