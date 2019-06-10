أنهى النادي المصري إجراءات تمديد عقد مدرب الفريق إيهاب جلال.

وعلم FilGoal.com أن التمديد قد تم بالفعل خلال اجتماع بمكتب رئيس النادي سمير حلبية، وبحضور مجلس إدارة النادي.

وفي وقت سابق، قال جلال البالغ عمره 51 عاما في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي المصري:"ما كتب عن رحيلي غير صحيح تماما، علاقتي بإدارة النادي طيبة جدا. عقدي ممتد لنهاية الموسم المقبل، على الجمهور ألا يلتفت للشائعات المثارة".

وواصل "لم يحدث خلاف مع الإدارة بسبب التعاقد مع لاعبين جدد كما قيل، لم نتحدث بعد في هذا الأمر. سأجتمع قريبا بمجلس إدارة النادي لوضع الخطوط العريضة للموسم الجديد والذي نسعى فيه للمنافسة بقوة على الألقاب".

وحقق المصري نتائج طيبة مع جلال منذ توليه قيادة الفريق في ديسمبر الماضي واستطاع احتلال المركز الرابع في ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وحجز المصري مكانه في الموسم المقبل من بطولة الكونفدرالية.

وجلال من المدربين المصريين المخضرمين، حقق نتائج رائعا على مدار 3 مواسم مع مصر للمقاصة وقاد الزمالك في العام الماضي.

ولعب جلال في المصري والإسماعيلي.

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