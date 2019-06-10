خاص خبر في الجول – المصري ينهي إجراءات تمديد عقد إيهاب جلال

الإثنين، 10 يونيو 2019 - 23:46

كتب : أيمن عيد

إيهاب جلال

أنهى النادي المصري إجراءات تمديد عقد مدرب الفريق إيهاب جلال.

وعلم FilGoal.com أن التمديد قد تم بالفعل خلال اجتماع بمكتب رئيس النادي سمير حلبية، وبحضور مجلس إدارة النادي.

وفي وقت سابق، قال جلال البالغ عمره 51 عاما في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي المصري:"ما كتب عن رحيلي غير صحيح تماما، علاقتي بإدارة النادي طيبة جدا. عقدي ممتد لنهاية الموسم المقبل، على الجمهور ألا يلتفت للشائعات المثارة".

أخبار متعلقة

رئيس المصري يتحدث لـ في الجول عن علاقته بإيهاب جلال.. والأزمة المالية وموقف الاستاد إيهاب جلال لجمهور المصري: لا تلتفتوا للشائعات خبر في الجول – نائب رئيس المصري السابق مرشح لمنصب مدير الكرة مع إيهاب جلال

وواصل "لم يحدث خلاف مع الإدارة بسبب التعاقد مع لاعبين جدد كما قيل، لم نتحدث بعد في هذا الأمر. سأجتمع قريبا بمجلس إدارة النادي لوضع الخطوط العريضة للموسم الجديد والذي نسعى فيه للمنافسة بقوة على الألقاب".

وحقق المصري نتائج طيبة مع جلال منذ توليه قيادة الفريق في ديسمبر الماضي واستطاع احتلال المركز الرابع في ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وحجز المصري مكانه في الموسم المقبل من بطولة الكونفدرالية.

وجلال من المدربين المصريين المخضرمين، حقق نتائج رائعا على مدار 3 مواسم مع مصر للمقاصة وقاد الزمالك في العام الماضي.

ولعب جلال في المصري والإسماعيلي.

اختر تشكيل المصري الأفضل هذا الموسم

اقرأ أيضا

مصدر بـ الأهلي لـ في الجول: بيان اتحاد الكرة "واقعي وإيجابي".. مطالبنا حركت المياه الراكدة

اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات الأهلي والزمالك المتبقية في الدوري والكأس والسوبر

السودان 70.. أعوام من التفرد والإبهار سرعان ما توارت خلف عقود من التراجع

دوري الـ365 يوما ليس الأطول في تاريخ الكرة المصرية

ما بين السطور في بيان اتحاد الكرة.. لجنة برئاسة شوبير والأندية تتحمل تكاليف الـVAR

عواد لـ في الجول: الإسماعيلي رفض عرضا لضمي بـ3.5 مليون دولار.. لن أرحل

المصري في الدوري

نرشح لكم

أخر الأخبار

العشري لـ في الجول: حسم بقائي مع الحدود خلال الساعات المقبلة 6 ساعة | الدوري المصري
الإسماعيلي لـ في الجول: أمر متولي وباهر في يد النادي 7 ساعة | الدوري المصري
ميدو: منتخب مصر المرشح الأول للفوز بأمم إفريقيا.. ومن المبكر أن أتولى تدريب الفراعنة 7 ساعة | مصر 2019
عامر حسين يكشف موعد بدء وانتهاء الموسم المقبل.. و"الكأس باللاعبين الجدد" 7 ساعة | الدوري المصري
إيتو: أتوقع فوز صلاح بلقب هداف الأمم.. وأتمنى تتويجه بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 7 ساعة | مصر 2019
بالصور - استاد القاهرة يقترب من الجاهزية الكاملة 8 ساعة | مصر 2019

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 رسميا – كاف يعلن أسباب إعادة إياب نهائي دوري الأبطال.. "المباراة لم تكتمل ولا ذكر للـVAR" 2 تقرير فرنسي: التحفظ على أحمد أحمد رئيس كاف في باريس 3 تركي آل الشيخ: بالتوفيق لـ بيراميدز في المستقبل.. كانت تجربة ممتعة 4 في الجول يكشف موقف اتحاد الكرة بعد بيان الأهلي.. "مواعيد المباريات وحسم الموقف الإفريقي"

قد ينال إعجابك