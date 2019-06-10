المنتخب يوضح أسباب تأخر انتظام محمد صلاح في معسكر أمم إفريقيا.. وموعد انضمامه

أكد إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر على ضرورة حصول بعض اللاعبين على راحة كافية قبل الانضمام لمعسكر الفراعة الإعدادي لبطولة الأمم الإفريقية التي تنطلق بعد أيام.

محمد صلاح النادي : ليفربول مصر

وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية 2019 في الفترة ما بين 21 يونيو إلى 19 يونيو بمشاركة 24 منتخبا.

وقال إيهاب لهيطة لقناة تايم سبورت: "المنتخب يضم 8 محترفين من بينهم 6 لاعبين أنهوا الموسم في منتصف شهر مايو وحصلوا على فترة راحة سلبية كافية قبل الانتظام في المعسكر".

وأضاف "أما الثنائي محمد صلاح ومحمد النني انتهى موسمه في وقت متأخر بسبب المشاركة في نهائي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، لذلك كان يجب أن يحصلا على فترة راحة إضافية".

وتابع "الجهاز الفني فضل منح محمد صلاح فترة راحة إضافية بالتنسيق مع اللاعب والاتفاق على موعد انتظامه في معسكر الفراعة استعدادا للبطولة".

وأوضح "أما محمد النني انضم قبل صلاح بعدة أيام ويخوض تدريبات إضافية عقب نهاية المران الجماعي لرفع الحمل التدريبي له".

وأتم تصريحاته "محمد صلاح سينضم لمعسكر المنتخب خلال ساعات".

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى لكأس أمم إفريقيا والتي تضم أيضا زيمبابوي والكونغو الديمقراطية وأوغندا.

اقرأ أيضا

مصدر بـ الأهلي لـ في الجول: بيان اتحاد الكرة "واقعي وإيجابي".. مطالبنا حركت المياه الراكدة

اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات الأهلي والزمالك المتبقية في الدوري والكأس والسوبر

السودان 70.. أعوام من التفرد والإبهار سرعان ما توارت خلف عقود من التراجع

دوري الـ365 يوما ليس الأطول في تاريخ الكرة المصرية

ما بين السطور في بيان اتحاد الكرة.. لجنة برئاسة شوبير والأندية تتحمل تكاليف الـVAR

عواد لـ في الجول: الإسماعيلي رفض عرضا لضمي بـ3.5 مليون دولار.. لن أرحل