ميدو: مستعد لكي أعيد شيكابالا أفضل لاعب في مصر.. ولكن

قال أحمد حسام "ميدو" المدير الفني الجديد لمصر للمقاصة إنه "مستعد لإعادة شيكابالا كأفضل لاعب في مصر".

شيكابالا النادي : أبولون بونتو مصر للمقاصة

وتحدث ميدو لبرنامج "الماتش" عبر قناة صدى البلد عن احتمالية ضم الفريق الفيومي لمحمود عبد الرازق نجم الزمالك الذي عاد من إعارة في أبولون اليوناني، وقال: "مستعد لكي أعيد شيكابالا كأفضل لاعب في مصر مثلما حدث في الإسماعيلي من قبل، ولكن القرار يظل في يد مجلس إدارة مصر للمقاصة".

وأضاف "مجلس الإدارة هو من يقرر. شيكابالا لاعب كبير، ظلم نفسه أحيانا وتم ظلمه أحيانا أخرى".

وكان ميدو قد ضم شيكابالا للإسماعيلي إبان فترة تدريبه للدراويش قبل موسمين.

وأكمل ميدو "الأمر نفسه ينطبق على باسم مرسي، هو مهاجم كبير وظلم نفسه أيضا. ولكن الأمور كلها في يد مجلس الإدارة".

وشدد "مصر للمقاصة لا يحتاج أكثر من 3 أو 4 لاعبين في الموسم الجديد".

تجربة ميدو مع المقاصة ستكون الرابعة له في الدوري المصري.

ميدو تولى تدريب الزمالك على فترتين، ونجح في تحقيق لقب كأس مصر.

كما قاد ميدو فريق الإسماعيلي في 2015 ولعب الدراويش تحت قيادته 9 مباريات ونحج في الفوز 5 مرات والتعادل مرة والخسارة 3 مرات.

فترة ميدو التدريبة الأطول في مصر كانت مع وادي دجلة. 392 يوما.

ولعب دجلة تحت قيادة ميدو 42 مباراة ونجح في الانتصار في 10 والتعادل 14 والخسارة 18.

وسجل لاعبو دجلة 44 هدفا واستقبلت شباكهم 55 هدفا تحت قيادة ميدو.

وبدأ مصر للمقاصة الموسم الجاري مع طلعت يوسف، قبل أن يكمل مساعده جمال عمر المهمة في المباريات الأخيرة.

الفريق الفيومي في المركز السادس في بطولة الدوري برصيد 46 نقطة.

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