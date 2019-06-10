يواصل النادي الأهلي التصعيد للحفاظ على حقوقه بشأن استئناف مسابقة الدوري عقب بطولة أمم إفريقيا.

وكشف مصدر داخل اتحاد الكرة لـ FilGoal.com عن إلغاء اجتماع مجلس الإدارة اليوم واتخاذ قرار سيتم إعلانه رسميا اليوم بخوض 4 المباريات المتبقية عقب بطولة أمم إفريقيا. (من هنا)

وصرح محمد عثمان المستشار القانوني بالنادي الأهلي لـ FilGoal.com "النادي مستمر في التصعيد بسبب قرار اتحاد الكرة المصري".

وتابع "تقدمنا بدعوى مستعجلة إلى مركز التسوية والتحكيم وتم تحديد جلسة عاجلة".

وأتم "تحديد الجلسة بعد غد يوم الأربعاء المقبل بشكل عاجل كأول جلسات الاستماع في الشكوى المقدمة ضد اتحاد الكرة أمام الهيئة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم".

وكان الأهلي قد اعترض على تأجيل مباريات الدوري إلى ما بعد نهاية أمم إفريقيا بسبب عدم تكافؤ الفرص بالإضافة لمشكلة القيد المحلي والإفريقي للموسم الجديد.

واجتمع الاتحاد المصري لكرة القدم أمس الأحد لمناقشة الأمر على أن يتم إعلان القرار النهائي اليوم الاثنين.

كما اجتمع محمود الخطيب بالثنائي أشرف صبحي وهاني أبو ريدة في مركز التعليم المدني بالجزيرة لمناقشة أزمة الدوري.

اقرأ أيضا:

أبو ريدة: لم نصل لاتفاق مُحدد ولا نية لإلغاء الدوري.. قررنا تأجيل إعلان القرارات النهائية

بالفيديو – البرتغال بطلة أولى لدوري الأمم الأوروبية.. وعقدة النهائيات تتواصل مع هولندا

استعدادات أمم إفريقيا – ساسي ينضم للتدريبات الجماعية مع تونس.. "قد يلعب أمام كرواتيا"

توجو 2010.. دماء جففها الزمن

مايكروفون إفريقيا – تعليق فرنسي بلكنة عربية.. "وخدعة الراديو الفاشلة"