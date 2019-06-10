قام مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري بإلغاء الجلسة التي كان مقررا لها اليوم الاثنين من أجل حسم موقف إقامة الدوري المصري، على أن يتم استئناف البطولة بشكل رسمي بعد أمم إفريقيا.

وتستضيف مصر بطولة أمم إفريقيا في الفترة من 21 يونيو وإلى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 فريقا.

وناقش مجلس إدارة اتحاد كرة القدم أمس الأحد إمكانية استئناف المسابقة قبل انطلاق بطولة الأمم بناء على بيان الأهلي الأخير.

وقال مصدر في اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "تم إلغاء جلسة اليوم الاثنين وسيتم إصدار بيان رسمي من الاتحاد خلال دقائق".

وتابع "بشكل رسمي سيتم استئناف مباريات الدوري المتبقية بعد بطولة أمم إفريقيا قبل نهاية شهر يوليو، بعد فشل محاولات نهايته قبل البطولة".

ويتبقى في الدوري مواجهتا الزمالك أمام الجونة والإسماعيلي، ومواجهة الأهلي للمقاولون العرب، قبل أن يلتقي الثنائي الأهلي والزمالك سويا في ختام المباريات.

وأضاف مصدر اتحاد الكرة "لم تنجح جلسة محمود الخطيب رئيس النادي التي جمعته بـ أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أمس الأحد، وتمسك الأهلي عن طريق الخطيب باللجوء للطرق القانونية للحفاظ على حقوقه".

وكان الخطيب قد اجتمع بالثنائي أشرف صبحي وهاني أبو ريدة في مركز التعليم المدني بالجزيرة لمناقشة أزمة الدوري.

وكشف المصدر "الأهلي تمسك عن طريق الخطيب بموقفه، وقرر التصعيد لمركز التسوية والتحكيم والمحكمة الرياضية لحفظ حقوق النادي".

وأوضح المصدر "الأهلي وافق على إقامة المباريات بدون الدوليين لكن لم تنجح تلك المبادرة أيضا بسبب رفض الزمالك بجانب ضيق الوقت لإقامة 4 مباريات في تلك الفترة القصيرة قبل انطلاق بطولة الأمم".

وأتم تصريحاته "من المتوقع أن يصدر الأهلي بيانا عقب بيان اتحاد الكرة لإعلان تمسكه بالحفاظ على حقوقه والتصعيد بالطرق القانونية دون إعلان انسحابه بسبب تمسكه باستمراره في المشاركة".

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